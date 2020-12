Brasil O Brasil chega a 186.764 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Neste domingo (20), o Brasil chegou a 186.764 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 408 óbitos nos sistemas oficiais, sendo que 772 óbitos ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.212 permanecem em investigação.

O país já registra 6.245.201 milhões de pessoas curadas da Covid-19. No mundo, estima-se que pelo menos 29 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se recuperaram.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de pessoas curadas no Brasil é superior à quantidade de casos ativos (806.035) que são os pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa a maioria do total de casos acumulados (86,3%).

A doença está presente em 99,9% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades (3.873) possuem entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 4.916 municípios tiveram registros (88,3%), sendo que 762 deles apresentaram apenas um óbito confirmado.

Coronavírus em SP

O estado de São Paulo não divulgou novamente neste domingo (20) os dados atualizados de novos casos e mortes por Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, houve nova falha em sistema do Ministério da Saúde em que os municípios inserem as informações

Na última quarta-feira (16), a gestão estadual também não divulgou as informações sob a mesma justificativa. O Ministério da Saúde, no entanto, negou na ocasião que houvesse problema no sistema.

“Neste domingo (20), o Estado de SP foi novamente impossibilitado de fazer o processamento total de dados de COVID-19 devido a novas falhas no sistema SIVEP do Ministério da Saúde, impactando a atualização dos casos e óbitos nesta data. Problema similar ocorreu na última quarta-feira (16) e em diversos dias do mês de novembro”, disse a secretaria em nota.

A secretaria estadual informou que há 10.951 pacientes internados em São Paulo com suspeita ou confirmação da Covid-19, sendo 6.197 em enfermaria e 4.754 em Unidades de Terapia Intensiva. As taxas de ocupação de leitos de UTI são de 62% no estado e 67,3% na Grande São Paulo.

O estado vive uma nova piora da pandemia, com aumento de internações, novos casos e novas mortes por coronavírus.

