Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

País registrou 26.051 novos casos nas últimas 24 horas. Foto: NIAID/Divulgação País registrou 26.051 novos casos nas últimas 24 horas. (Foto: NIAID/Divulgação) Foto: NIAID/Divulgação

O Brasil registrou mais 602 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e agora tem 64.867 óbitos, de acordo com dados divulgados no domingo (5) pelo Ministério da Saúde.

Segundo o governo federal, o país ainda ultrapassou a marca de 1,6 milhão de infectados pelo coronavírus. O Brasil registrou 26.051 novos casos nas últimas 24 horas e agora soma 1.603.055 infectados.

Ainda segundo a pasta, o país tem 906.286 casos recuperados da doença e outras 631.902 pessoas em acompanhamento.

Recuperados – O número de recuperados diverge do apontado pela Universidade Johns Hopkins. Segundo a universidade, o Brasil superou a marca de 1 milhão de recuperados do novo coronavírus. De acordo com os dados até às 17h32 de domingo, o país tem 1.013.951 pessoas que se recuperaram do coronavírus.

Em números absolutos no painel da Johns Hopkins, o Brasil tem mais recuperados do que os Estados Unidos (894.325 recuperados), segundo país na estatística. No entanto, a universidade não tem os dados de curados de oito estados ou territórios norte-americanos, entre eles três que já passaram de 100 mil casos registrados: Califórnia, Illinois e Flórida. Os outros territórios são: Georgia, Washington, Missouri, Porto Rico e Grand Princess.

Diante da ausência desses dados, não se pode dizer ao certo quantos são os norte-americanos recuperados da covid-19. Segundo o site Worldometers, já seriam mais de 1,28 milhão de curados nos Estados Unidos.

Saúde omite mortes

Há 51 dias sem ministro titular na Saúde, o governo Jair Bolsonaro (sem partido) continua omitindo, desde a saída de Nelson Teich, os números totais de mortos por coronavírus em redes sociais.

As publicações do governo no Twitter e Facebook favorecem a divulgação de “brasileiros salvos”, “em recuperação” e indica o número total de casos, com rankings comparativos com outros países. Já o indicativo de mortes apresenta o número de óbitos por milhão, e não os dados totais.

O Brasil é o segundo país com mais mortes pela covid-19, atrás apenas dos EUA, mas no índice de mortes por 1 milhão, divulgados nas redes pelo governo, aparece em 15º.

