Segundo o Itamaraty, a escalada militar pode "gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade" na região e no mundo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O governo brasileiro condenou com veemência os ataques promovidos pelos Estados Unidos e por Israel a instalações nucleares do Irã. Em nota divulgada nesse domingo (22), o Ministério das Relações Exteriores afirma que ataques armados desse tipo ameaçam a vida e a saúde de civis, devido ao risco de contaminação radioativa e de desastres ambientais.

“O governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional”, afirmou o Itamaraty em nota.

O Itamaraty reiterou a posição histórica do governo brasileiro em favor do “uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos” e a rejeição de “qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio”.

O governo brasileiro também reforçou a defesa de uma solução diplomática para o conflito entre Israel e Irã e repudiou “ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas”.

“As consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear”, afirmou o Itamaraty.

Ataque ao Irã

Na noite desse sábado (21), os EUA atacaram três centros nucleares iranianos — Fordow, Natanz e Isfahan — em uma ação coordenada com Israel. O Irã prometeu responder com base em seu direito à defesa nacional.

A operação do governo de Donald Trump foi deflagrada após uma semana de combates aéreos entre Israel e Irã. Israel havia anunciado uma ofensiva para destruir alvos nucleares iranianos, e o Irã retaliou com mísseis contra cidades como Tel Aviv, Haifa e Jerusalém.

O presidente dos EUA disse que o ataque às instalações de Fordow, Natanz e Esfahan foi bem sucedido. Segundo Trump, Fordow, a principal instalação nuclear localizada ao sul de Teerã, foi destruída.

Nesse domingo (22), o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou que os Estados Unidos “cruzaram uma linha vermelha muito grande”.

Araghchi também apelou ao Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para que condene formalmente os bombardeios. “Eles traíram a diplomacia, traíram as negociações. É irrelevante pedir ao Irã que retorne à diplomacia”, disse o chanceler, reforçando que Teerã “reserva todas as opções” para proteger sua soberania e segurança nacional.

