Esporte Brasil conquista ouro inédito no conjunto geral em etapa da Copa do Mundo de ginástica rítmica

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Depois do primeiro lugar na World Challenge Cup de Portimão, ginastas brasileiras brilham na etapa de Milão (Foto: André Menezes/CBG)

A seleção brasileira de ginástica rítmica segue fazendo história no cenário internacional. Nesse sábado (19), a equipe conquistou um feito inédito ao garantir a primeira medalha de ouro do país no conjunto geral em uma etapa da Copa do Mundo. Esse marco representa um avanço importante para a modalidade no Brasil, que vem ganhando cada vez mais destaque e reconhecimento.

Vale lembrar que, em maio deste ano, as brasileiras já haviam sido campeãs no conjunto geral durante a etapa da World Challenge Cup, realizada na cidade de Portimão, em Portugal. O resultado em Milão reforça a consistência e a evolução do time brasileiro.

A apresentação decisiva aconteceu em Milão, na Itália, durante a série mista — que envolve o uso de três bolas e dois arcos. As atletas Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pírcio encantaram o público e os jurados com uma performance empolgante ao som do clássico brasileiro “Evidências”, imortalizado por Chitãozinho e Xororó. A coreografia, além de tecnicamente impecável, trouxe um elemento cultural que emocionou os espectadores.

As brasileiras conquistaram 26.900 pontos com essa apresentação, que, somados aos 25.950 pontos obtidos na sexta-feira anterior, garantiram ao Brasil a liderança do conjunto geral com um total de 52.850 pontos. O Japão ficou com a segunda colocação, alcançando 50.500 pontos, seguido pela China, que somou 50.200 pontos. A conquista representa um salto significativo para o Brasil em um esporte tradicionalmente dominado por potências europeias e asiáticas.

“Esta é uma etapa de Copa do Mundo que antecede o Campeonato Mundial que será na nossa casa. Conquistamos esta que é nossa primeira medalha de ouro de conjunto geral numa Copa. Já havíamos conseguido bronze e prata, e agora subimos mais este degrau. Estamos felizes, e sabemos que neste domingo poderá ser ainda melhor”, celebrou a treinadora Camila Ferezin, visivelmente emocionada com o resultado.

Além do sucesso coletivo, o Brasil também brilhou no individual. A ginasta Bárbara Domingos teve um bom desempenho na competição. Ela terminou na nona colocação do individual geral, um resultado expressivo diante das melhores do mundo, e se classificou para as finais de três aparelhos: fita, arco e bola.

Neste domingo (20), o Brasil volta à quadra para disputar as finais das séries de cinco fitas e da série mista (três bolas e dois arcos). (Com informações do portal ge)

