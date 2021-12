Ao todo, o País registrou 1.772.766 contratações e 1.448.654 demissões. O resultado representa piora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram abertas 376.265 vagas formais. Porém, foi o melhor resultado mensal desde agosto deste ano, quando foram criados 275.284 empregos com carteira assinada.

O setor de serviços foi o que mais contratou em novembro, com 818,2 mil admissões. Com o registro de 637,2 mil desligamentos, o saldo ficou em 180,9 mil, também o maior entre as cinco atividades econômicas consideradas no Caged.

Em segundo lugar, ficou o comércio, com saldo de 139,3 mil vagas. Em terceiro, o setor de construção, com 12,5 mil postos de saldo, e em quarto a indústria, com 8,1 mil. O único setor que registrou saldo negativo foi a agricultura, com perda de 18,6 mil postos de trabalho.

De acordo com o Ministério do Trabalho, foram criadas 2,992 milhões de vagas de emprego com carteira assinada no acumulado dos 11 primeiros meses deste ano no Brasil. O salário médio de admissão no País foi de R$ 1.778,84 em novembro. O valor vem caindo desde maio, quando estava em R$ 1.900,65.