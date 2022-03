Brasil Brasil deve apoiar França e México em nova resolução do Conselho de Segurança da ONU

Trata-se de uma proposta de cunho humanitário apresentada pela França e pelo México ao Conselho de Segurança para "exigir o fim das hostilidades".

O Brasil se prepara para endossar mais um projeto de resolução na ONU (Organização das Nações Unidas) condenando a invasão da Rússia na Ucrânia.

Trata-se de uma proposta de cunho humanitário apresentada pela França e pelo México ao Conselho de Segurança para “exigir o fim das hostilidades, a proteção dos civis, um acesso humanitário seguro e desimpedido para atender às necessidades urgentes da população”.

O colegiado se reúne, ainda, nesta segunda-feira (28) para discutir ajuda humanitária a Ucrânia, mas ainda não é certo que a proposta será apreciada.

De qualquer forma, a diplomacia brasileira deverá referendar o projeto quando ele for votado. Será, nesse sentido, o quarto movimento formal do Itamaraty em alinhamento com os países ocidentais contra a Rússia.

O primeiro foi o discurso do embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, criticando os ataques. O segundo ocorreu quando o Brasil referendou o projeto de resolução apresentado pelos Estados Unidos condenando os ataques.

A leitura na diplomacia brasileira é de que com essas posições o Brasil reconhece oficialmente perante o mundo que houve um ato de agressão por parte da Rússia e mostra que alguns princípios internacionais são incontornáveis, como o de respeito à soberania dos estados, à democracia e às liberdades individuais.

Isso a despeito de haver também a percepção nos bastidores de que as motivações da Rússia em se movimentar sobre a Ucrânia se deve em parte ao avanço da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) sobre o país.

