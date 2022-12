Mundial Brasil deve entrar em campo nesta sexta com Fred e Gabriel Jesus como titulares

1 de dezembro de 2022

Com duas vitórias em dois jogos nesta Copa do Mundo, basta um empate para o Brasil terminar em primeiro lugar no grupo G. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Fred e Gabriel Jesus foram as escolhas de Tite no último treinamento da Seleção Brasileira antes do duelo com Camarões, no encerramento do Grupo G da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília) no Estádio Lusail.

Em atividade fechada no início da noite de quinta (1º), no estádio Grand Hamad, o volante do Manchester United e o atacante do Arsenal trabalharam a maior parte do período, acabando com qualquer dúvida que o treinador poderia ter.

O Brasil vai com equipe toda reserva, já de olho nas oitavas de final do Mundial.

Em entrevista coletiva mais cedo, Tite já tinha falado que o treinamento seria para ajustar a parte ofensiva, uma vez que não havia dúvida na defesa com Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. À frente deles ficará Fabinho.

Rodrygo já tinha sido confirmado pelo treinador na disputa com Everton Ribeiro.

Havia dúvida sobre a utilização de Fred, uma vez que ele está pendurado com um cartão amarelo, mas ele ganhou a disputa com Bruno Guimarães. Na frente, Gabriel Jesus superou a concorrência de Pedro.

Se não houver nenhuma surpresa de última hora, o Brasil vai a campo contra Camarões com: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

Desta maneira, o Brasil chegará a 23 jogadores utilizados no Mundial, restando apenas Weverton, Everton Ribeiro e Pedro para estrear – curiosamente os três que atuam em clubes brasileiros.

Para o jogo contra Camarões o Brasil já não tem à disposição Neymar e Danilo, ambos com problema no tornozelo, e também Alex Sandro, que sofreu uma lesão muscular no quadril.

Com duas vitórias em dois jogos nesta Copa do Mundo, basta um empate para o Brasil terminar em primeiro lugar no grupo G e enfrentar o segundo do grupo H. Neste momento, o adversário seria a seleção de Gana.

