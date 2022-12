Futebol Suíça vence a Sérvia por 3 a 2 e garante a vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Freuler marcou o gol da vitória e classificação suíça na partida contra a Sérvia Foto: Twitter/Divulgação Freuler marcou o gol da vitória e classificação suíça na partida contra a Sérvia. (Foto: Twitter/Divulgação) Foto: Twitter/Divulgação

Num jogo cheio de gols, a Suíça venceu a Sérvia nesta sexta-feira (02) por 3 a 2 e garantiu a vaga como segunda colocada do Grupo G para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O time suíço enfrentará Portugal de Cristiano Ronaldo na terça-feira (06), às 16 horas.

O jogo

A Suíça partiu pro ataque logo no primeiro lance do jogo, com Embolo que quase abriu o placar.

Aos 4, Kostic, aberto pela esquerda, criou a primeira chance da Sérvia, mas a bola saiu em escanteio. Na cobrança, Tadic joga na área, mas Milenkovic cabeceia para fora.

Aos 9, confusão na área da Suíça, Tadic arriscou e a bola ficou caprichosamente correndo sobre a linha de fundo. Um minuto depois, Zivkovic manda a bomba, que explode na trave direita da Suíça.

Aos 14, Embolo fez uma transição muito rápida, abriu para Vargas que cruzou para a finalização de Xhaka, mas a bola bate na zaga sérvia e sai.

Aos 19 a Suíça abre o marcado com Shaqiri, que marca após bela jogada de Vargas e Rodriguez pela esquerda. 1 a 0.

Depois do gol a Suíça cresce no jogo e a Sérvia tenta se defender. Aos 25, porém, Aleksandar Mitrovic recebe cruzamento de Tadic e cabeceia para o fundo das redes, sem marcação, empatando para os sérvios. 1 a 1.

A Sérvia virou aos 34 com Vlahovic, que aproveitou a falha da zaga suíça após o passe de Tadic. 2 a 1.

Quase no fim do primeiro tempo, novo empate. Bela troca de passes entre Shaqiri e Sow, que abre pela direita e cruza rasteiro para Embolo deixar tudo igual novamente. 2 a 2. Aos 48 minutos, o juiz decreta o final do primeiro tempo.

Segundo tempo

Mais um gol no início do segundo tempo na Copa do Mundo! Aos 2 Freuler deu uma cavadinha, Vargas devolveu sem deixar a bola tocar o chão e o próprio Freuler marcou de primeira. Suíça na frente, 3 a 2.

Aos 11, Embolo perde uma grande chance para a Suíça na pequena área. Resposta da Sérvia: aos 12, Jovic recebe sozinho dentro da área e toca para Tadic, que chuta por cima.

Aos 20 houve uma pequena confusão entre jogadores da Suíça e reservas da Sérvia. O clima começa a ficar tenso. Por volta dos 27 minutos o jogo deu uma esfriada, com as duas equipes trocando passes sem objetividade.

Aos 40 era a Sérvia quem dominava as ações, porém sem conseguir finalizar. Já nos acréscimos, confusão entre os jogadores tumultua a partida. A tensão, porém, não alterou o placar. O juiz encerrou o jogo aos 54 minutos, confirmando a classificação suíça às oitavas da Copa do Mundo 2022. O time europeu, segundo do Grupo G, enfrentará Portugal, que terminou em primeiro no Grupo H, na terça-feira (06), às 16 horas.

