Brasil deve subir para a oitava posição no ranking das maiores economias do mundo em 2024, prevê o FMI

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima o PIB do Brasil para o ano de 2024. (Foto: Reprodução)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima o PIB do Brasil para o ano de 2024. A atualização do relatório “World Economic Outlook” indica crescimento de 2,2% neste ano, ante o 1,7% calculado anteriormente. Caso sejam confirmadas as estimativas do FMI, o país deve subir uma posição no ranking das maiores economias do mundo, saltando de 9º para 8º lugar.

O relatório classifica o crescimento de 2,2% como moderado e afirma que ele se dá com base na consolidação fiscal e reflete as atuais políticas econômicas em vigor. “Os pressupostos da política monetária são consistentes, tendo como meta a convergência da inflação dentro da faixa de tolerância até o final de 2024″, diz o trecho do documento. Para o ano de 2025, a projeção de crescimento da economia brasileira é de 2,1%.

10 maiores economias

O Brasil voltou a figurar entre as 10 maiores economias do mundo no ano passado, alcançando a 9ª posição com a alta de 2,9% no PIB em 2023. Pelos cálculos do FMI, a soma do PIB brasileiro deve ser de US$ 2,331 trilhões, pouco acima da 9ª colocada, a Itália, com projeção de US$ 2,328 trilhões. O FMI indica que o Brasil continuará em 8º lugar até 2029, último ano para o qual faz projeções.

O fundo analisa que, apesar das muitas previsões sombrias devido aos efeitos da pandemia e à guerra entre Ucrânia e Rússia, o mundo evitou uma recessão, e o sistema bancário revelou-se em grande parte resiliente. Além disso, as economias dos mercados emergentes não sofreram paradas bruscas.

Ranking do FMI

Confira abaixo o ranking das maiores economias do mundo em 2024, segundo as projeções do FMI:

– Estados Unidos: US$ 28,78 trilhões;

– China: US$ 18,53 trilhões;

– Alemanha: US$ 4,59 trilhões;

– Japão: US$ 4,11 trilhões;

– Índia: US$ 3,94 trilhões;

– Reino Unido: US$ 3,5 trilhões;

– França: US$ 3,13 trilhões;

– Brasil: US$ 2,33 trilhões;

– Itália: US$ 2,33 trilhões;

– Canadá: US$ 2,24 trilhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2024-05-16