Olimpíada Paris 2024: Alison chega em terceiro e conquista segundo bronze da carreira nos 400m com barreiras

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Brasileiro fez o tempo de 47s26, na prova vencida pelo americano Rai Benjamin. Foto: Wander Roberto/COB Brasileiro fez o tempo de 47s26, na prova vencida pelo americano Rai Benjamin. (Foto: Wander Roberto/COB) Foto: Wander Roberto/COB

Na prova mais aguardada no atletismo na atualidade, o brasileiro Alison do Santos, o Piu, conquistou o bronze nos 400 metros com barreiras em Paris 2024, com o tempo de 47s26. A prova foi vencida pelo americano Rai Benjamin (46s46), que desbancou o favorito Kasrten Warholm (47s06), que era o atual campeão olímpico, e ficou com a prata.

A pista do Stade de France estava molhada, pelas fortes chuvas que atingiram a região de Saint-Denis no início da noite — atrapalharam um pouco as finais dos revezamentos 4 x 100 masculino e feminino —, e ainda havia alguns pontos úmidos.

Piu havia dados dois sustos nas fases eliminatórias da prova. Na primeira classificatória, ele chegou em segundo após tirar o pé nos metros finais. Por pouco, não foi ultrapassado — só os dois primeiros colocados se classificavam direto para a semifinal. Caso fosse terceiro, teria que alcançar a vaga pelo tempo.

Na semifinal, outro momento de preocupação. O atleta não correu bem e só terminou em terceiro na sua bateria, atrás do francês Clement Ducos.

A expectativa para a prova era imensa. Afinal, em Tóquio, os três protagonizaram uma das corridas mais insanas das Olimpíadas, com os três medalhistas baixando o então recorde mundial. Na ocasião, o norueguês bateu a própria marca com 45s94, o norte-americano Rai Benjamin fez 46s17 e Piu correu em 46s72 (tempo que ele melhorou esse ano com 46s29, no Mundial de 2022, derrotando os dois rivais).

