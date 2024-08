Olimpíada Brasil e Estados Unidos se enfrentam pela semifinal do vôlei feminino

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Brasileiras enfrentam americanas nesta quinta-feira (8), às 11h (de Brasília), na Arena Paris Sul 1 Foto: Luiza Moraes/COB Brasileiras enfrentam americanas nesta quinta-feira (8), às 11h (de Brasília), na Arena Paris Sul 1 (Foto: Luiza Moraes/COB) Foto: Luiza Moraes/COB

O Brasil enfrenta os Estados Unidos em clássico do vôlei feminino, nesta quinta-feira (8), pela semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida acontece às 11h (horário de Brasília), na Arena Paris Sul 1. A Seleção Brasileira está com uma campanha impecável na Olimpíada. O time comandado por José Roberto Guimarães venceu todos os jogos que disputou na competição e não perdeu nenhum set até o momento.

Nas quartas de final, o Brasil eliminou a República Dominicana por 3 sets a 0. A equipe brasileira está em busca do terceiro ouro olímpico. As últimas conquistas foram em Pequim 2008 e Londres 2012. Já os Estados Unidos passaram em 2º lugar do Grupo A. Na fase anterior, as americanas derrotaram a Polônia.

Ficha técnica de Brasil x Estados Unidos – vôlei feminino

Data: 08/08/2024

08/08/2024 Horário: 11h (horário de Brasília)

11h (horário de Brasília) Motivo: Semifinal Vôlei Feminino

Semifinal Vôlei Feminino Local: Arena Paris Sul 1, Paris (FRA)

