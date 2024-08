Olimpíada Paris 2024: Noruega confirma favoritismo e elimina Brasil no handebol feminino

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Seleção Norueguesa dominou o jogo desta terça-feira (6) e avançou à semifinal Foto: Alex Davidson/Getty Images Seleção Norueguesa dominou o jogo desta terça-feira e avançou à semifinal. (Foto: Reprodução) Foto: Alex Davidson/Getty Images

O Brasil está eliminado do handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 32 a 15 nessa terça-feira (6), na Arena Paris Sul. Agora as norueguesas vão enfrentar a Dinamarca na semifinal. A partida será disputada nesta quinta-feira (8).

A Noruega confirmou o favoritismo no início do jogo, saiu na frente abrindo 5 a 1 logo de cara. O Brasil ensaiou uma reação e diminuiu a vantagem para três gols com o placar de 6 a 3. Mas as norueguesas seguiram imprimindo seu ritmo e voltaram a ampliar a vantagem, terminando o primeiro tempo com um 16 a 8.

O segundo tempo começou assim como o primeiro: com a Noruega balançando a rede e chegando a abrir 10 gols de diferença, com um 19 a 9. O Brasil começou então a forçar erros do ataque adversário, mas tinha dificuldade de furar a defesa norueguesa e diminuir a diferença.

Com uma Seleção Brasileira ineficiente no ataque, a Noruega voltou a marcar e seguiu dominando o jogo, fechando o placar em 32 a 15.

Campanha do Brasil

O Brasil estava no Grupo B da Olimpíada e começou vencendo a Espanha por 29 a 18 com grande atuação da goleira brasileira Gabi Moreschi. Apesar do ótimo início, acabou perdendo os três jogos seguintes para Hungria (24 x 25), França (26 x 20) e Holanda (31 x 24).

A classificação para as quartas de final veio no último jogo. O Brasil venceu a Angola com tranquilidade por 30 a 19. Já a Noruega foi a primeira colocada do Grupo A, perdendo apenas para a Suécia e vencendo Dinamarca, Coréia do Sul, Eslovênia e Alemanha.

Semifinais

O jogo entre Brasil e Noruega foi o último das quartas de final. A Noruega vai encarar a Dinamarca, que venceu a Holanda por 29 a 25 nas quartas. A outra chave terá semifinal entre Suécia, que derrotou a Hungria por 36 a 32, e França, que superou a Alemanha por 26 a 23. Os dois jogos da semifinal serão na quinta-feira, dia 8 de agosto. Dinamarca e Noruega jogam às 11h30 e Suécia e França às 16h30 (horário de Brasília).

2024-08-06