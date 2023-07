Seleção Brasil e França: saiba onde assistir e confira o horário do duelo pela Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

O último encontro entre Brasil e França foi em 2019, nas oitavas de final. (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira feminina de futebol está prestes a dar mais um passo na caminhada rumo à primeira estrela na Copa do Mundo. Neste sábado (29), às 7h (horário de Brasília), a Canarinho vai ao Estádio de Brisbane, na Austrália, para enfrentar uma velha conhecida: a França. A partida válida pela segunda rodada do Grupo F contará com a transmissão da TV Globo (na TV aberta), SporTV (nos canais por assinatura), CazéTV e Fifa+.

Atualmente, o Brasil lidera o grupo F na competição, com três pontos. Na primeira rodada do Mundial, a Seleção venceu o Panamá por 4 a 0, com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto. Por outro lado, a França, quinta colocada no ranking mundial, não teve o começo esperado. Na partida contra a Jamaica, as francesas empataram por 0 a 0 na Nova Zelândia.

Caso vença as europeias, a Canarinho pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer a França e torcer para o Panamá não derrotar a Jamaica no outro jogo da rodada.

Retrospecto

Esta é a terceira vez que as equipes se enfrentam em Copas do Mundo. A primeira vez foi em 2003, na fase de grupos, em que as seleções terminaram empatadas por 1 a 1. O último encontro entre Brasil e França foi em 2019, desta vez nas oitavas de final, onde as anfitriãs superaram a Canarinho por 2 a 1 na prorrogação.

Ao todo, as seleções se enfrentaram onze vezes em duelos oficiais e amistosos, com cinco empates e seis derrotas para a equipe brasileira. Este ano, o Brasil busca reverter esse retrospecto e conquistar a primeira vitória contra as francesas.

Segunda vez de Pia

Desde que Pia Sundhage assumiu o comando da equipe brasileira, esta será a segunda vez que a treinadora sueca enfrentará as francesas. Na última ocasião, no Torneio Internacional da França em 2022, as brasileiras foram superadas pelo placar de 2 a 1.

Em 2019, na Copa do Mundo, o Brasil teve sua trajetória interrompida pelas francesas, que venceram a Canarinho por 2 a 1 nas oitavas de final. Neste ano, Pia deseja reverter o histórico e buscar a primeira vitória contra as europeias.

“Há sempre um histórico quando você joga contra um time. E quanto mais tempo você joga contra um time, como a França, mais perto você chega da vitória. Isso é um fato, é uma questão de tempo. Temos uma oportunidade. Tento comparar 2019 com agora, está muito diferente. Quando eu observo a equipe, elas estão alegres, confiantes e acreditam que é possível. Este é o momento para jogarmos um ótimo futebol e vencer o jogo”, disse Pia.

Durante a preparação para o Mundial, o Brasil enfrentou outras seleções que estão no Top 5 da Fifa e conquistou grandes avanços. A Canarinho encarou adversários fortes, o que trouxe confiança para a equipe.

“Enfrentar a Inglaterra, vencer a Alemanha, Chile e Panamá, nos dá confiança. A cada gol marcado, ganhamos confiança. E, como eu disse, procuramos criar uma atmosfera de ‘este é o momento’. Então, esta é a nossa oportunidade neste jogo específico contra a França”, afirmou a treinadora.

Após a vitória contra o Panamá na competição, a treinadora enfatizou o trabalho realizado pelas jogadoras ao longo dos quatro anos em que esteve à frente da Seleção. Pia ressaltou a significativa evolução do Brasil e expressou seu orgulho pela equipe.

“Depois de quatro anos, eu acho que as jogadoras fizeram um ótimo trabalho, porque não se trata apenas da posição e da forma como nós gostamos de defender, mas também de uma atitude determinada. Estou muito orgulhosa delas, e não conceder gols é extremamente importante. No final do dia, alcançar objetivos será mais importante, eu acredito, do que vencer a França. Mas estou orgulhosa das jogadoras, pois elas realizaram um excelente trabalho durante esses quatro anos”, finalizou.

