Seleção Seleção feminina “não teve alegria e ousadia”, diz Pia após derrota para a França

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

O tropeço da Seleção Brasileira feminina de futebol não abalou a confiança da técnica Pia Sundhage. (Foto: Chris Hyde/Fifa)

O tropeço da Seleção Brasileira feminina de futebol, batida pela França por 2 a 1, nesse sábado (29), na Austrália, não abalou a confiança da técnica Pia Sundhage com relação à classificação à segunda fase da Copa do Mundo. Para a treinadora, porém, o time brasileiro “não teve alegria e ousadia”. Na próxima quarta-feira (2), o Brasil terá que vencer a Jamaica para avançar na competição.

“Não teve alegria e ousadia. Preciso entender o que aconteceu e preparar melhor as jogadoras para que elas joguem com alegria”, afirmou Pia.

A treinadora enalteceu a atuação da Seleção no segundo tempo, quando a equipe conseguiu empatar o jogo, com gol de Debinha, e lamentou o descuido que permitiu à zagueira Renard marcar o gol decisivo de cabeça, no final da partida.

“Faltou conexão entre as jogadoras da saída de bola para o ataque e um pouco de atitude, não tivemos alegria no primeiro tempo e eu preciso entender por que isso ocorreu. Precisávamos jogar mais no estilo brasileiro. A gente tentou mudar isso e, após o intervalo, a Seleção melhorou. Ficamos surpresas no início com a ofensividade da Franca”, disse Pia.

A análise crítica, no entanto, não diminui o otimismo de Pia Sundhage para que a Seleção passe de fase – com a vitória da Jamaica sobre o Panamá, também neste sábado (1 a 0), a Seleção enfrentará as jamaicanas com a obrigação de vencer.

“Vamos ter uma segunda chance e isso me deixa feliz. O foco total agora é a Jamaica. Espero que nos próximos jogos possamos manter a posse de bola, o que não conseguimos contra a França”, afirmou.

A treinadora elogiou o apoio da torcida brasileira, maioria no Brisbane Stadium, e disse que o resultado dói mais por causa do incentivo que veio das arquibancadas.

“Nunca tinha vivenciado algo assim, tanto apoio, tanto barulho. Isso torna até mais intragável a derrota. Mas agora temos a Jamaica, queremos um time mais feliz, com mais alegria, como o jogo bonito brasileiro, algo que temos de recuperar”, ressaltou.

Com o resultado, o Brasil está em terceiro lugar, com 3 pontos, e decide a vaga diante da Jamaica, na quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília), em Melbourne.

A França lidera o grupo, com quatro pontos.

As francesas saíram na frente. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Le Sommer abriu o placar. O Brasil empatou com Debinha, aos 12 minutos do segundo tempo. Foi o 59º gol da atacante brasileira com a camisa da Seleção. No final, aos 39 minutos, a capitã Renard colocou as francesas em vantagem.

