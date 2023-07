Seleção Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina: veja data e horário da partida contra a Jamaica

No sábado (29), o Brasil sofreu um revés e perdeu para a França, por 2 a 1, em Brisbane, pela segunda rodada da Copa do Mundo. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023 será nesta quarta-feira (2), às 7h (de Brasília). Na última rodada do Grupo F, a Seleção enfrenta a Jamaica no estádio Melbourne Rectangular, em Melbourne. TV Globo, Sportv e Globoplay transmitem a partida ao vivo.

O Brasil soma três pontos após duas rodadas. A Seleção goleou o Panamá na estreia, mas perdeu para a França no segundo jogo. Com isso, a partida contra a Jamaica será decisiva para a classificação rumo às oitavas de final. Apenas a vitória dá ao Brasil a vaga nas oitavas de final. Caso perca ou empate com a Jamaica, a Seleção Brasileira estará fora da Copa do Mundo.

Autora do gol do Brasil contra a França, Debinha reforçou a evolução que a Seleção teve no segundo tempo, mas afirma que os pequenos detalhes foram importantes para o resultado final da partida. No sábado (29), o Brasil sofreu um revés e perdeu para a França, por 2 a 1, em Brisbane, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

“Nós melhoramos muito no segundo tempo e precisamos começar assim desde o início. Elas tiveram as oportunidades que procuraram e a gente sabia que elas iam fazer uma barreira e acabar tendo sucesso. Sabíamos que o jogo seria decidido nos pequenos detalhes e temos que prestar mais atenção neles”, disse Debinha.

Debinha é um dos pilares da equipe comandada por Pia Sundhage. Convocada pela técnica sueca 22 vezes, a atacante marcou seu 59° gol com a camisa do Brasil.

Em relação ao próximo jogo, que será contra a Jamaica, em Melbourne, a atacante revelou que o único resultado que interessa é a vitória.

“Toda vez que entramos em campo a gente tem a vitória como objetivo. Então, contra a Jamaica, vai ser do mesmo jeito. A gente tem que buscar os três pontos desde o início do jogo. Se jogarmos o que jogamos no segundo tempo hoje tenho certeza que vamos sair com a vitória.”

O tropeço da Seleção Brasileira não abalou a confiança da técnica Pia Sundhage com relação à classificação à segunda fase da Copa do Mundo. Na quarta-feira, o time tem que vencer a Jamaica para avançar na competição.

Pia enalteceu a atuação da Seleção no segundo tempo, quando a equipe conseguiu empatar o jogo, com gol de Debinha, e lamentou o descuido que permitiu à zagueira Renard marcar o gol decisivo de cabeça, no final da partida.

“Faltou conexão entre as jogadoras da saída de bola para o ataque e um pouco de atitude, não tivemos alegria no primeiro tempo e eu preciso entender por que isso ocorreu. Precisávamos jogar mais no estilo brasileiro. A gente tentou mudar isso e, após o intervalo, a Seleção melhorou. Ficamos surpresas no início com a ofensividade da Franca”, disse Pia.

A análise crítica, no entanto, não diminui o otimismo de Pia Sundhage para que a Seleção passe de fase. “Vamos ter uma segunda chance e isso me deixa feliz. O foco total agora é a Jamaica. Espero que nos próximos jogos possamos manter a posse de bola, o que não conseguimos contra a França”, afirmou.

