Seleção Pia destaca melhora da equipe no segundo tempo contra a França e quer um Brasil mais “alegre” diante da Jamaica

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A técnica Pia Sundhage falou sobre uma falta de entrosamento entre as atletas no primeiro tempo. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã do último sábado, em um dos jogos mais esperados da fase de grupos da Copa do Mundo feminina, o Brasil perdeu por 2 a 1 contra a França pelo Grupo F. Le Sommer abriu o placar, Debinha empatou a partida para a Seleção Brasileira e Renard colocou as francesas à frente novamente.

A técnica Pia Sundhage falou sobre uma falta de entrosamento entre as atletas no primeiro tempo. “Eu não consegui fazer, inicialmente, as jogadoras se sentirem conectadas, não as preparei tão bem para esta conexão. Tudo parecia estar funcionando bem, mas a primeira metade era o grande momento. Faltou esse entrosamento. É claro que erros acontecem, isso não é um problema, mas é preciso se recuperar”, iniciou a treinadora sueca em entrevista à Fifa e ao SporTV.

Pia, porém, destacou a melhora da equipe na etapa complementar. “No segundo tempo, nós corremos atrás, estou feliz que tivemos a segunda chance e criamos oportunidades”.

A sueca também já começou a projetar o duelo diante da Jamaica. Sundhage pregou foco total na próxima adversária da Seleção feminina.

“Temos a Jamaica pela frente agora, foco total. Vamos voltar às nossas bases, com um time mais feliz, cheio de ousadia e alegria, que não conseguimos ver hoje. É algo que nós precisamos recuperar para o próximo jogo”, afirmou a treinadora do Brasil.

“Vamos ter uma segunda chance e isso me deixa feliz. O foco total agora é a Jamaica. Espero que nos próximos jogos possamos manter a posse de bola, o que não conseguimos contra a França”, afirmou.

Apoio da torcida

A treinadora elogiou o apoio da torcida brasileira, maioria no Brisbane Stadium, e disse que o resultado dói mais por causa do incentivo que veio das arquibancadas.

“Nunca tinha vivenciado algo assim, tanto apoio, tanto barulho. Isso torna até mais intragável a derrota. Mas agora temos a Jamaica, queremos um time mais feliz, com mais alegria, como o jogo bonito brasileiro, algo que temos de recuperar”, ressaltou.

A Seleção Brasileira fecha sua participação em busca de uma vaga nas oitavas de final do Mundial feminino nesta quarta-feira, contra a Jamaica, às 7h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália. As informações são da Gazeta Esportiva e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/pia-destaca-melhora-da-equipe-no-segundo-tempo-contra-a-franca-e-quer-um-brasil-mais-alegre-diante-da-jamaica/

Pia destaca melhora da equipe no segundo tempo contra a França e quer um Brasil mais “alegre” diante da Jamaica

2023-07-30