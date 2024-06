Brasil Brasil é o sexto país com maior migração de milionários

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

De acordo com a pesquisa recente, tanto os cidadãos brasileiros quanto os indianos têm optado por migrar para outras localidades em busca de melhor qualidade de vida. (Foto: Reprodução)

Em 2024, o Brasil vai ser o sexto país com maior número de migração de milionários para outros territórios, de acordo com pesquisa da consultoria especializada Henley & Partners. O levantamento diz que 800 pessoas com patrimônio de, pelo menos, US$ 1 milhão vão deixar o País.

Os destinos preferidos entre os ricos brasileiros são Estados Unidos e Portugal. Os dois, inclusive, estão no top 10 dos países que mais receberão milionários estrangeiros em 2024. Os Estados Unidos são o segundo, com chegada de 3,8 mil ricos, enquanto Portugal é o nono, com 800.

O primeiro que mais recebe milionários vindos de outros lugares são os Emirados Árabes Unidos (6,7 mil). O estudo destaca que, além dos tradicionais indianos, russos, africanos e vizinhos do Oriente Médio, o país agora atrai britânicos e outros europeus.

Dessa forma, o top 5 tem Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Singapura, Canadá e Austrália. Caso a projeção da pesquisa para 2024 se confirme, o Brasil continuará em perda de milionários para outros países. Nos últimos dois anos, isso já ocorreu: foram 1,8 mil ricos em 2022 e 1,2 mil em 2023.

O estudo ainda mostra a quantidade de milionários por país nos últimos dez anos, de 2013 a 2023. O estudo ainda mostra a quantidade de milionários por país nos últimos dez anos, de 2013 a 2023. O Brasil foi o segundo país que mais registrou queda no número desses ricos (pelo menos 1 milhão de dólares).

No total, o Brasil tem 82,4 mil milionários, sendo que 210 têm fortuna de, ao menos, 100 milhões de dólares e 25, de 1 bilhão de dólares. Os Estados Unidos são o país com o maior número desses ricos, com 5,5 milhões, seguido de China (862 mil) e Alemanha (806 mil).

Lista da Forbes

Na mais recente lista anual de bilionários da revista Forbes, divulgada em abril deste ano, o Brasil é o sétimo país com mais bilionários. Existem no País 69 pessoas super-ricas, assim consideradas por terem mais de US$ 1 bilhão, ou pouco mais de R$ 5 bilhões. Em todo o mundo são 2.781 bilionários.

À frente do Brasil no ranking de países com mais bilionários estão Itália (com 73 bilionários), Rússia (120 bilionários), Alemanha (132 bilionários), Índia (200 bilionários), China (406 bilionários) e Estados Unidos (813 bilionários).

Com 28 bilhões de dólares de fortuna, Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, é o brasileiro mais rico do mundo, segundo a Forbes. No ranking geral, ele ocupa a 60ª colocação. Em segundo lugar na lista aparece Vicky Safra e sua família, com um patrimônio de 20,6 bilhões de dólares.

A lista deste ano indica uma evolução do patrimônio dos bilionários. Na edição de 2023 da lista da Forbes, Saverin acumulava a fortuna de 10,2 bilhões de dólares, quantia que quase triplicou (chegou a 28 bilhões de dólares em 2024). O mesmo aconteceu com os irmãos Salles, que tinham, cada um, 3,9 bilhões de dólares em 2023 e aparecem agora com 7,6 bilhões de dólares (Fernando) e 7,1 bilhões de dólares (Pedro), quase que dobrando o patrimônio em apenas um ano.

