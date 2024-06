Esporte Brasil estreia na Copa América diante da Costa Rica

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

O craque Vinícius Júnior terá a missão de levar o Brasil a mais um título da competição. Foto: Rafael Ribeiro/CBF O craque Vinícius Júnior terá a missão de levar o Brasil a mais um título da competição. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Nesta segunda-feira (24), acontece a grande estreia do Brasil na Copa América 2024. A Seleção pentacampeã do mundo enfrenta a Costa Rica, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Este será o primeiro jogo oficial do técnico Dorival Júnior à frente do Brasil. A Seleção está no Grupo D, que inclui também Colômbia e Paraguai. Apenas os dois melhores times do grupo avançam para as quartas de final da competição.

O elenco da Seleção Brasileira para a Copa América 2024 está repleto de jovens talentos que nunca disputaram uma competição oficial pelo País, o que aumenta a expectativa de um bom desempenho no torneio. No entanto, a equipe segue sem seu principal craque, Neymar, que está fora devido a uma grave lesão no joelho.

A ausência do jogador do Al-Hilal abre espaço para que outros jogadores assumam papéis de destaque e demonstrem seu valor durante a competição. São os casos dos atacantes Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid.

O jovem Endrick, de 17 anos, mesmo não sendo considerado titular, pode proporcionar boas emoções ao torcedor brasileiro, saindo do banco no 2º tempo. Diante da Inglaterra e do México, ambos amistosos, foi dele o gol que decidiu as partidas.

Já o adversário da estreia enfrenta desafios significativos na competição, com mudanças importantes em sua equipe. O técnico argentino, Gustavo Alfaro, sofreu um duro revés antes mesmo do início do torneio, com a aposentadoria do ídolo Keylor Navas, que não jogará mais pela seleção. Além disso, a ausência de Bryan Ruiz deixa a equipe, com apenas Joel Campbell e Yeltsin Tejeda como remanescentes do histórico time que chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2014.

No histórico geral de confrontos oficiais entre Brasil e Costa Rica, a Seleção Brasileira mostra um domínio absoluto. Em 11 jogos disputados, o Brasil saiu vitorioso em 10 ocasiões, enquanto a Costa Rica conseguiu apenas uma vitória. Além disso, nos últimos nove confrontos oficiais entre as duas equipes, o Brasil saiu vitorioso em todos, demonstrando sua superioridade nos confrontos diretos.

2024-06-24