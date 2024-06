Esporte Time reserva da Espanha vence Albânia e encerra primeira fase da Euro com 100% de aproveitamento

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O técnico Luis de la Fuente decidiu poupar quase todos os titulares após a classificação antecipada às oitavas de final. Foto: Reprodução O técnico Luis de la Fuente decidiu poupar quase todos os titulares após a classificação antecipada às oitavas de final. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção da Espanha encerrou a primeira fase da Eurocopa 2024 com 100% de aproveitamento e se colocou como forte candidata ao título. Nesta segunda-feira (24), a Fúria venceu a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, por 1 a 0, na Esprit Arena, em Dusseldorf, na Alemanha.

O técnico Luis de la Fuente decidiu poupar quase todos os titulares após a classificação antecipada às oitavas de final. O zagueiro Laporte foi o único mantido entre os titulares na equipe e, mesmo assim, acabou sendo substituído no intervalo. O atacante Ferran Torres, do Barcelona, confirmou a vitória nesta terceira rodada do Grupo B.

Dessa maneira, a Espanha encerra a primeira fase da Euro como líder do Grupo B, com nove pontos. Além disso, é possível que a Fúria tenha a melhor campanha geral. Por outro lado, a Albânia se despede da competição com apenas um ponto, na lanterna do grupo.

No outro jogo da chave, também disputado nesta segunda-feira, Itália e Croácia empataram em 1 a 1. Com o resultado, os italianos se classificaram em segundo na chave. Já os croatas estão virtualmente eliminados com apenas 2 pontos conquistados.

A Espanha assumiu o controle da partida logo nos primeiros momentos e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Logo no início, a Fúria abriu o placar com finalização cruzada de Ferran Torres, aos 12 minutos, após bela assistência de Dani Olmo. Por outro lado, a Albânia só conseguiu levar perigo na reta final da primeira etapa, em finalização defendida pelo goleiro Raya.

Mesmo com a vantagem no placar, a Espanha voltou do intervalo com pressão e o atacante do Real Madrid, Joselu, quase marcou um golaço de voleio. No entanto, a Albânia surpreendeu em jogada aérea, mas parou em boa defesa de Raya. Dessa maneira, o técnico Sylvinho fez alterações na equipe e os albaneses foram para o tudo ou nada. Contudo, os espanhóis conseguiram segurar o resultado e confirmaram os 100% de aproveitamento no Grupo B da Euro.

Ficha técnica

Escalação da Espanha

Espanha: Raya; Navas, Vivian, Laporte (Le Normand, no intervalo), Grimaldo; Merino, Zubimendi, Dani Olmo (Álex Baena, aos 38′ do 2t); Ferran Torres (Lamine Yamal, aos 26′ do 2t), Joselu (Morata, aos 26′ do 2t), Oyarzabal (Fermín López, aos 15′ do 2t). Técnico: Luis de la Fuente.

Escalação da Albânia

Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami (Hoxha, aos 24′ do 2t), Laçi (Medon Berisha, aos 24′ do 2t); Asani (Muçi, aos 35′ do 2t), Manaj (Broja, aos 13′ do 2t). Técnico: Sylvinho.

Arbitragem

Glenn Nyberg (SUE), Mahbod Beigi (SUE), Andreas Söderqvist (SUE), Mykola Balakin (UCR) e Christian Dingert (ALE).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/time-reserva-da-espanha-vence-albania-e-encerra-primeira-fase-da-euro-com-100-de-aproveitamento/

Time reserva da Espanha vence Albânia e encerra primeira fase da Euro com 100% de aproveitamento

2024-06-24