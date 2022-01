Saúde Brasil encerra 2021 com 412.880 mortes no ano por covid

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

O Brasil encerrou 2021 com 412.880 mortes por covid-19 registradas durante o ano, de acordo com levantamento da Agência CNN. Desde o início da disseminação do coronavírus, o País soma 619.056 óbitos em decorrência da doença.

Os registros do último ano superam os de 2020, quando o total de óbitos foi de 194.949 pessoas. Isso faz com que 2021 seja o ano mais letal da pandemia.

O mês que registrou mais mortes no último ano foi abril, quando o país teve 82.266 vítimas da covid-19. O número representa 19,92% das mortes por coronavírus registradas no ano todo.

Com o avanço da vacinação, dezembro foi o mês com o menor número de óbitos registrados: 4.375.

Já entre os Estados, São Paulo é recordista de mortes e casos no Brasil. Em 2021, o estado registrou 104.632 mortes por covid-19. Desde o início da pandemia, São Paulo já teve 155.205 vítimas em decorrência do coronavírus.

Ao todo, o Brasil soma 22.287.521 casos da doença somados os números de 2020 e 2021.

Mundo

O ano de 2021 terminou com 198 milhões de casos de covid-19 em todo o mundo confirmados nos últimos 12 meses. O número representa mais que o dobro dos 83 milhões de casos registrados no mesmo período de 2020. Já as mortes pela doença em 2021 chegaram a 3,5 milhões, 84% a mais que os 1,9 milhão do ano anterior, segundo dados divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Porém, os números, embora ainda muito elevados, mostram um declínio na mortalidade do coronavírus, que foi de 2,2% em 2020 e de 1,7% neste ano. Por outro lado, a OMS admite que as cifras são conservadoras, já que os números reais podem ter sido maiores devido aos muitos casos e mortes não diagnosticados.

Nos dois anos acumulados desde o início da crise sanitária com a notificação dos primeiros casos na China à OMS, foram registrados no mundo 281 milhões de diagnósticos positivos e 5,4 milhões de óbitos.

A pandemia é uma das mais graves da história, embora seus números ainda estejam distantes dos causados pela peste bubônica em vários momentos, ou pela gripe de 1918-20, que deixou dezenas de milhões de mortes.

A pandemia atual também está passando por uma onda de aumento exponencial de diagnósticos positivos, que se acredita estar ligada à variante ômicron, com um número recorde de 1,3 milhão de casos confirmados no último dia 29, embora este “tsunami de contágios”, conforme definido por a OMS, não vem sendo acompanhada por enquanto por um aumento nas mortes.

O ano de 2021, dedicado à vacinação do maior número possível de pessoas contra a covid-19, também chega ao fim com 9,15 bilhões de vacinas administradas em todo o mundo, tendo 58% das pessoas recebido pelo menos uma dose, segundo os dados fornecidos pelas redes nacionais de saúde.

Uma dezena de países têm taxas de vacinação acima dos 80%, incluindo Emirados Árabes Unidos, Singapura, Espanha, China, Coreia do Sul, Portugal e Cuba, embora quase uma centena de nações não tenham atingido a meta estabelecida pela OMS de atingir pelo menos 40% da população vacinada em todos os territórios. As informações são da CNN Brasil da emissora internacional de notícias da Alemanha Deutsche Welle.

