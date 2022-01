Saúde Mais de 143 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a covid

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A dose de reforço foi aplicada em 26.358.433 pessoas, o que corresponde a 12,36% da população. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste domingo (2) mostram que 143.412.019 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 67,23% da população. 19 estados e o Distrito Federal não divulgaram dados da vacinação.

A dose de reforço foi aplicada em 26.358.433 pessoas, o que corresponde a 12,36% da população. Um total de 161.240.508 pessoas, o que representa 75,59% da população, tomou ao menos a primeira dose de vacinas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 331.010.960 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

Estados com maiores percentuais de vacinados (2ª dose + dose única): SP (78,48%), PI (74,04%), MS (72,10%), MG (71,68%), RS (69,74%).

Estados com maiores percentuais de vacinados (1ª dose): PI (82,99%), SP (82,08%), SC (78,72%), PR (77,95%), RS (77,66%).

Brasil, 2 de janeiro

Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 161.240.508 (75,59% da população);

Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 143.412.019 (67,23% da população);

Total de doses aplicadas: 331.010.960 (81,24% das doses distribuídas para os estados);

7 estados divulgaram dados novos: MS, RN, BA, PA, PE, SP, PI;

19 estados e o DF não divulgaram dados novos: AC, AL, AM, AP, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, TO. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde