Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

A partida acontece nesta quinta-feira (20), às 21h45 Foto: Rafael Ribeiro/CBF A partida acontece nesta quinta-feira (20), às 21h45. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Nesta quinta-feira (20), às 21h45, o Brasil enfrenta a Colômbia no Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, a Seleção Brasileira ocupa a 5ª posição da tabela de classificação, com 18 pontos. A Seleção Colombiana está em quarto lugar, com 19 pontos. O confronto é muito importante para o Brasil encostar na líder Argentina, que está com 25 pontos. Os Hermanos serão o próximo confronto da Amarelinha, partida que acontece na terça-feira (25), às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

“São dois jogos cruciais, estamos focando jogo a jogo. O mais importante é esse da Colômbia por conta da tabela. Queremos iniciar bem, somar três pontos, para depois pensar na Argentina. Sabemos que jogamos melhor aqui, onde temos mais espaço, então estamos esperançosos para fazer dois jogos bom e encaminhar a classificação”, declarou o técnico Dorival Júnior.

A Seleção Brasileira não poderá contar com a presenta do craque Neymar, que tem uma lesão na coxa e foi cortado da convocação. Endrick, do Real Madrid, foi chamado para o seu lugar.

“Sobre o Neymar, é natural que a gente monte todo um trabalho em cima de um jogador. Acabou não acontecendo por um problema, temos que respeitar isso e aguardar na torcida que ele se recupere logo”, afirmou o técnico brasileiro.

Ainda sem um atacante titular definido, Dorival Júnior pode apostar em algumas novidades para iniciar o confronto, como a entrada de João Pedro como centroavante.

