Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Sem Neymar, Seleção Brasileira busca se redimir em Barranquilla após resultados negativos nas rodadas anteriores das Eliminatórias da Copa de 2026 Foto: Reprodução

Após quatro jogos e dois tropeços seguidos, a Seleção Brasileira começa a ter a “cara” de Fernando Diniz nesta Data Fifa, uma das mais duras destas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Diante da Colômbia, às 21h desta quinta-feira (16), o torcedor deve encontrar uma equipe rejuvenescida e com o estilo tático do novo treinador já incorporado, com mais toque de bola e ofensividade.

Em terceiro lugar na tabela, a Seleção soma sete pontos e vem de derrota para o Uruguai e empate com a Venezuela, em casa. Está atrás da líder Argentina, com 12, e do Uruguai, com sete. E, após visitar no calor de Barranquilla, receberá justamente a atual campeã mundial no Maracanã, no Rio de Janeiro, na terça-feira (21).

O Brasil nunca perdeu para a Colômbia em jogo de Eliminatórias: são sete vitórias e sete empates. Ao mesmo tempo, os colombianos não caem para os brasileiros em casa na competição desde setembro de 2003. Desde então, foram três empates.

Mas não é o histórico que preocupa Diniz e sua comissão técnica. O time colombiano vive bom momento, apesar de vir de três empates consecutivos nestas Eliminatórias. No total, são 15 jogos de invencibilidade, incluindo amistosos – derrubou rivais como Alemanha e Japão nos últimos meses. A Colômbia não perde desde fevereiro do ano passado. No momento, está em quinto lugar nas Eliminatórias, com seis pontos, apenas um atrás do Brasil.

Serviço

DATA : 16/11 (quinta-feira).

: 16/11 (quinta-feira). LOCAL : Estádio Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia.

: Estádio Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia. HORÁRIO: 21h.

Provável escalação do Brasil

Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Vinicius Júnior, Rodrygo e Gabriel Martinelli. Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação da Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Kevin Castaño, Matheus Uribe, James Rodríguez (Jorge Carrascal); Luis Sinisterra, Luis Díaz e Rafael Santos Borré. Técnico: Néstor Lorenzo. Acompanhe a transmissão da Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

