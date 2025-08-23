Esporte Brasil enfrenta a França no Mundial de Vôlei Feminino

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Com quatro vice-campeonatos no currículo, o Brasil busca o título inédito no Mundial de Vôlei Feminino. Foto: Divulgação/FIVB

Neste domingo (24), a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra para encarar a França pela segunda rodada do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino 2025. A partida será realizada em Chiang Mai, na Tailândia, com início marcado para 9h30min.

O último embate entre Brasil e França aconteceu na Liga das Nações (VNL) 2025, em junho, com vitória brasileira por 3 sets a 2. Foi um jogo equilibrado, decidido nos detalhes, o que aumenta a expectativa para um novo duelo acirrado.

Zé Roberto tem apostado em uma mescla de experiência e juventude. Além de Gabi e Bergmann, a oposta Kisy tem ganhado espaço como titular, e a levantadora Macris segue como peça-chave na distribuição de jogo. A líbero Nyeme também tem se destacado pela consistência na defesa.

Apesar de ser uma das seleções mais tradicionais do vôlei mundial, o Brasil ainda busca seu primeiro título de Campeonato Mundial Feminino. A equipe já foi vice-campeã quatro vezes (1994, 2006, 2010 e 2022) e entra na edição de 2025 com foco total na conquista.

Como chegam as equipes

Brasil: A equipe comandada por José Roberto Guimarães estreou com vitória convincente sobre a Grécia, vencendo por 3 sets a 0. Destaques individuais ficaram por conta de Gabi Guimarães, com 17 pontos, e Julia Bergmann, com 16, mostrando entrosamento e potência ofensiva.

França: As francesas também começaram bem, superando Porto Rico por 3 sets a 1. A equipe europeia tem investido em renovação e vem crescendo nas competições internacionais, prometendo dar trabalho às brasileiras.

Brasil enfrenta a França no Mundial de Vôlei Feminino

