Sábado, 23 de agosto de 2025

Esporte Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Atacante quer mostrar serviço em La Liga e garantir vaga nas convocações da Seleção Brasileira.

Foto: Divulgação/Real Madrid)
Atacante quer mostrar serviço em La Liga e garantir vaga nas convocações da Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O atacante brasileiro Endrick está cada vez mais próximo de voltar aos gramados pelo Real Madrid. Após sofrer uma lesão no fim da última temporada — que o tirou do Mundial de Clubes — o jovem de 19 anos intensificou os trabalhos de recuperação no centro de treinamento de Valdebebas e já realiza atividades com bola.

Em julho, Endrick teve uma recaída durante o processo de reabilitação, o que atrasou seu retorno previsto inicialmente para o Mundial. Agora, o clube espanhol trabalha com cautela, priorizando uma recuperação completa. A expectativa é que o camisa 9 esteja disponível para o jogo contra a Real Sociedad, nos dias 13 ou 14 de setembro, pela quarta rodada de La Liga.

Promovido ao posto de camisa 9 merengue após Mbappé assumir a camisa 10 deixada por Modric, Endrick rejeitou propostas de empréstimo e decidiu permanecer em Madri para conquistar seu espaço. Na temporada passada, mesmo com minutos limitados, marcou sete gols — cinco deles na Copa do Rei.

Além do Real Madrid, o atacante também tem a Seleção Brasileira no radar. Após disputar a Copa América e atuar nas Eliminatórias, Endrick sonha em estar entre os convocados para o Mundial de 2026. Para isso, sabe que precisa estar em plena forma nas janelas internacionais de outubro e novembro.

