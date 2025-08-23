Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio tem estreias e retorno importante para encarar o Ceará na Arena

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Braithwaite retorna ao ataque gremista como principal esperança contra o Ceará.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Braithwaite retorna ao ataque gremista como principal esperança contra o Ceará. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio se prepara para enfrentar o Ceará neste sábado (23), às 21h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com novidades na escalação e reforços prontos para estrear. A partida acontece na Arena, em Porto Alegre, e marca um momento de reconstrução para o Tricolor Gaúcho, que busca se afastar da zona de rebaixamento.

O atacante dinamarquês Braithwaite retorna ao time titular após cumprir suspensão. Com seis gols e três assistências na Série A, ele é peça-chave no setor ofensivo.

O técnico Mano Menezes contará com a estreia do lateral-direito Marcos Rocha, recém-chegado do Palmeiras, e do volante Erick Noriega, contratado junto ao Alianza Lima. Ambos foram regularizados no BID e estão à disposição para o confronto.

Por outro lado, o Grêmio terá desfalques importantes:

– Villasanti (lesão no joelho);

– Carlos Vinícius e Dodi (suspensos);

– João Lucas, Gustavo Martins, André Henrique e Monsalve (departamento médico).

O Grêmio ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com 23 pontos, enquanto o Ceará está em 10º, com 25. A partida promete ser decisiva para as pretensões de ambos os clubes na competição.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa
Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
https://www.osul.com.br/gremio-tem-estreias-e-retorno-importante-para-encarar-o-ceara-na-arena/ Grêmio tem estreias e retorno importante para encarar o Ceará na Arena 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Chuvas deixam rastro de destruição no Rio Grande do Sul
Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto
Política Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
Esporte Endrick acelera recuperação no Real Madrid e mira retorno após a Data Fifa
Esporte Brasil enfrenta a França no Mundial de Vôlei Feminino
Política Alckmin afirma que governo não vai desistir de baixar tarifa dos Estados Unidos
Porto Alegre Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, afirma boletim médico
Mundo Trump anuncia investigação e prepara tarifas sobre importações de móveis
Mundo Fluxo de migrantes da Venezuela em busca de ajuda no Brasil dobra após reeleição contestada de Maduro
Pode te interessar

Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17

Grêmio Separados por dois pontos, Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão

Grêmio João Pedro projeta retorno ao Grêmio após grave lesão

Grêmio Erick Noriega chega ao Grêmio com uma história que vai além do futebol