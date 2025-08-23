Sábado, 23 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025
Braithwaite retorna ao ataque gremista como principal esperança contra o Ceará.Foto: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio se prepara para enfrentar o Ceará neste sábado (23), às 21h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com novidades na escalação e reforços prontos para estrear. A partida acontece na Arena, em Porto Alegre, e marca um momento de reconstrução para o Tricolor Gaúcho, que busca se afastar da zona de rebaixamento.
O atacante dinamarquês Braithwaite retorna ao time titular após cumprir suspensão. Com seis gols e três assistências na Série A, ele é peça-chave no setor ofensivo.
O técnico Mano Menezes contará com a estreia do lateral-direito Marcos Rocha, recém-chegado do Palmeiras, e do volante Erick Noriega, contratado junto ao Alianza Lima. Ambos foram regularizados no BID e estão à disposição para o confronto.
Por outro lado, o Grêmio terá desfalques importantes:
– Villasanti (lesão no joelho);
– Carlos Vinícius e Dodi (suspensos);
– João Lucas, Gustavo Martins, André Henrique e Monsalve (departamento médico).
O Grêmio ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com 23 pontos, enquanto o Ceará está em 10º, com 25. A partida promete ser decisiva para as pretensões de ambos os clubes na competição.