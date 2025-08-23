Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Julia Martins encerra o torneio como artilheira do Grêmio Sub-17, com cinco gols marcados na campanha. Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Julia Martins encerra o torneio como artilheira do Grêmio Sub-17, com cinco gols marcados na campanha. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

Em uma campanha marcada por talento, garra e superação, as Mosqueteiras do Grêmio encerraram sua participação no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 com o vice-campeonato, após enfrentarem o Inter na grande final. O duelo decisivo aconteceu na última sexta-feira, no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba-SP.

Apesar da derrota por 3 a 1, o time gremista manteve a postura ofensiva que o caracterizou ao longo da competição. O gol tricolor foi marcado por Julia Martins, que encerrou o torneio como artilheira da equipe com cinco gols.

Campanha de destaque

O Grêmio chegou à final com uma campanha sólida, vencendo o São Paulo nas semifinais com um placar agregado de 5 a 2.

Ao longo do torneio, as Mosqueteiras mostraram consistência defensiva e criatividade no ataque, com atuações memoráveis de jogadoras como Maria, Ana Lays e Rayssa.

O técnico Rubens Franco destacou o amadurecimento do grupo e o orgulho pelo desempenho das atletas:

“Foi uma campanha de muito crescimento. As meninas mostraram que estão preparadas para desafios maiores.”

Além do vice-campeonato, o torneio serviu como vitrine para jovens talentos do Grêmio, que agora miram oportunidades nas categorias superiores e até mesmo na Seleção Brasileira.

