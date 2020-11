Esporte Brasil enfrenta o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Partida é no Estádio Centenário. Foto: Reprodução/Twitter Partida é no Estádio Centenário. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Brasil e Uruguai escrevem, nesta terça-feira (17), mais um capítulo de uma rivalidade histórica. No Estádio Centenário, em Montevidéu, às 20h, as duas equipes se enfrentam em jogo válido pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O duelo ainda marca o fim de 2020 para a Seleção, um ano atípico, com apenas quatro jogos disputados.

Atual líder das Eliminatórias, a Seleção Brasileira entra em campo para manter o 100% de aproveitamento das três primeiras rodadas e, de quebra, igualar uma marca de mais de 50 anos. Em caso de nova vitória nesta terça-feira, o Brasil chegará ao seu melhor início nas Eliminatórias desde 1969, quando conquistou a vaga para a Copa do Mundo do México.

Depois de vencer Bolívia, Peru e Venezuela, a Seleção ocupa a liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo, com nove pontos conquistados. Com duas vitórias, uma derrota e seis pontos somados, o Uruguai está na quarta posição.

Uruguai – Técnico Oscar Tabárez

Martín Campagna, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Agustín Oliveros, Lucas Torreira, Rodrigo Betancur, Nahitan Nandez, Nicolás de La Cruz, Edinson Cavani, Darwin Núñez

Brasil – Técnico Tite

Ederson, Danilo, Renan, Marquinhos, Thiago Silva, Everton Ribeiro, Douglas Luiz, Arthur, Gabriel Jesus, Firmino, Richarlison.

Arbitragem

Árbitro: Roberto Tobar (Chile);

Auxiliar 1: Christian Schiemann (Chile);

Auxiliar 2: Claudio Rios (Chile);

Quarto árbitro: Eduardo Gamboa (Chile);

VAR: Cristian Garay (Chile);

Assistente de VAR: Angelo Hermosilla (Chile).

