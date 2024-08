Olimpíada Brasil enfrentará os Estados Unidos nas quartas de final do basquete masculino em Paris 2024

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Brasileiros venceram os japoneses por 102 a 84 na sexta-feira; americanos derrotaram Porto Rico neste sábado (03)

O Brasil se classificou para as quartas de final do basquete masculino nos Jogos Olímpicos Paris 2024, mesmo ao terminar na terceira colocação de seu grupo. Entretanto, os brasileiros terão um desafio imenso: os Estados Unidos. Nesse sábado (3), foi definido o chaveamento dos confrontos. Os brasileiros estão no caminho dos americanos, em partida marcada para a terça-feira (6).

Brasil x Estados Unidos fecharão as quartas de final, às 16h30 (de Brasília). Quem avançar pegará Sérvia ou Austrália nas semifinais. Do outro lado da chave, a França terá parada dura contra o Canadá, enquanto Alemanha e Grécia também medem forças.

O Brasil venceu uma partida na fase de classificação do basquete masculino, contra o Japão (102-84), no fechamento do Grupo B. Antes disso, tinha sido derrotado por França (78-66) e Alemanha (86-73). Os brasileiros avançaram entre os melhores terceiros colocados. Os EUA vêm com a melhor campanha, três vitórias em três jogos.

Os Estados Unidos venceram sua terceira partida no basquete masculino dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e fecharam a fase de grupos com 100% de aproveitamento, mas não sem antes tomar um susto.

Porto Rico teve a ousadia de vencer o primeiro quarto diante dos EUA, que rodou mais seus jogadores e deu menos minutos aos seus principais astros. Porém, a fúria dos americanos ainda se desencadeou em Lille e garantiu o triunfo dos favoritos por 104 a 83.

