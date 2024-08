Inter Equipe feminina do Inter treina com foco no retorno ao Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Gurias Coloradas terão o fim de semana dedicado à recuperação passiva e retornam aos trabalhos na segunda-feira (05) Foto: Juliana Zanatta/S.C. Internacional Gurias Coloradas terão o fim de semana dedicado à recuperação passiva e retornam aos trabalhos na segunda-feira (5) (Foto: Juliana Zanatta/S.C. Internacional) Foto: Juliana Zanatta/S.C. Internacional

Visando o retorno ao Campeonato Brasileiro Feminino, o Inter concluiu, nesta sexta-feira (02), mais uma semana de treinamentos intensivos da equipe feminina. O grupo se reapresentou no dia 15 de julho, após um período de recesso, e está se preparando para mais uma partida importante na competição nacional.

O treinador Jorge Barcellos falou sobre a preparação da equipe para a retomada do campeonato, destacando o crescimento físico e tático das Gurias Coloradas.

“Realizamos um planejamento específico na parte física para melhorar um pouco mais a capacidade física das atletas que estavam precisando. Já estávamos trabalhando tudo isso, mas agora focando em ‘detalhes’, situações de jogo, como a parte tática. O grupo vem assimilando bem aquilo que a gente está fazendo. Acredito que a cada treino vamos crescendo tática e fisicamente, isso é produto daquilo que a estamos executando durante o campeonato”, explica o treinador.

Entre as atividades desenvolvidas com o grupo, Barcellos citou o aprimoramento no setor ofensivo da equipe. “Melhoramos muito o último terço, estamos trabalhando a mudança de comportamento das atacantes para que possamos fazer gols. Trabalhamos muito em cima das transições ofensivas e da organização ofensiva. Esse período sem jogos nos permitiu apurar um pouco mais o ataque, criando mais situações de gol”, disse.

O treinador falou ainda sobre a possibilidade de realizar um amistoso antes do retorno ao Brasileirão.

“Sabemos que a retomada vai ser forte, que todas as equipes estão treinando em um nível muito alto. Nós estamos tentando viabilizar um amistoso para que possamos nos preparar ainda mais. A gente sabe que jogar contra o Palmeiras vai ser difícil e que temos uma responsabilidade muito grande de conseguir esses três pontos para seguir sonhando com essa classificação, porque o Inter merece estar em uma fase final de Campeonato Brasileiro”, comentou.

Atualmente, o Inter está desfalcado pela ausência da atacante Priscila, que está participando dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com a Seleção Brasileira. Além dela, a goleira Mari Ribeiro, a zagueira Carla e a meio-campista Marzia foram convocadas pela treinadora Rosana Augusto para o último ciclo de treinamentos da Seleção Sub-20 antes da Copa do Mundo da categoria, que ocorre até o dia 10 de agosto na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

As Gurias Coloradas terão o fim de semana dedicado à recuperação passiva e retornam aos trabalhos na segunda-feira (05).

