Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase; confira grupos da Copa do Catar

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Foto: Reprodução Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo do Catar 2022, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A seleção pentacampeã fará sua estreia no Mundial no dia 24 de novembro, último dia dos primeiros jogos da fase de grupos, contra a seleção sérvia, que estava no mesmo grupo da seleção brasileira no Mundial da Rússia, em 2018.

A segunda partida do Brasil é quatro dias depois, contra outro adversário já conhecido por Tite, a Suíça, que também estava no grupo da seleção na Copa de 2018. Por fim, a seleção brasileira encara Camarões no dia 2 de dezembro, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

As seleções foram distribuídas por ordem de classificação do ranking da Fifa, com exceção do Catar, que é o país-sede.

Restam três vagas a serem preenchidas. Uma delas na zona europeia, porque a Ucrânia teve a semifinal de seu playoff contra a Escócia adiada para junho, devido à invasão russa no fim de fevereiro. O vencedor desse duelo disputará uma vaga no Mundial contra o País de Gales.

As outras duas vagas virão de duas repescagens intercontinentais: Peru contra o vencedor de um playoff da zona asiática entre Emirados Árabes Unidos e Austrália, e em outro confronto, Nova Zelândia contra Costa Rica.

Grupos da Copa do Mundo 2022

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales, Escócia ou Ucrânia

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Emirados Árabes, Austrália ou Peru

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Croácia

Marrocos

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul.

