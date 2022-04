Porto Alegre Descida da Borges abre o Carnaval 2022 nesta sexta em Porto Alegre; veja como ficam o trânsito e o transporte

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

A Descida seguirá pela rua dos Andradas até o Paço Municipal, na Praça Montevidéu. Foto: Cesar Lopes/PMPA A Descida seguirá pela rua dos Andradas até o Paço Municipal, na Praça Montevidéu. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Com a retomada da Descida da Borges, abertura do Carnaval 2022 em Porto Alegre, nesta sexta-feira (1º), a Empresa Pública da Transporte e Circulação (EPTC) programou algumas alterações no trânsito e no transporte público na região central da Capital.

A Descida seguirá pela rua dos Andradas até o Paço Municipal, na Praça Montevidéu. Por conta disso, desde as 6h30, estão bloqueadas as vagas de estacionamento disponíveis ao longo desse trecho.

No momento do desfile, com início previsto para as 19h, as linhas de lotação com fim da linha no trecho entre a Andradas e Sete de Setembro serão deslocadas para as ruas Sete de Setembro e Uruguai. Já as que têm fim da linha entre a Salgado Filho e Andradas serão deslocadas para um ponto de embarque localizado na esquina da Salgado Filho com a Borges, conforme necessidade e avaliação dos agentes. Eles estarão no local para monitorar e orientar o trânsito.

Transporte – São alternativas para o deslocamento dos participantes do evento as três linhas que circulam durante a madrugada.

C210 Corujão Restinga – Saem do bairro, da av. Econ. Nilo Wulff, 1h20 e 3h30. E saem do Centro Histórico, no Terminal Borges de Medeiros, às 3h15 e 5h25.

C398 Corujão Pinheiro – Saem do Centro, da av. Borges de Medeiros, às 2h30 e às 4h40. Os horários de retorno, do Terminal Nilo Wulff, são às 2h10 e 4h20.

C5 Circular 4º Distrito/Moinhos de Vento – Primeiro horário sai às 23h e último às 2h. Por se tratar de uma linha circular, sai e retorna para o mesmo ponto, av. Borges de Medeiros. Os veículos saem do Centro Histórico, passam pelos bairros Rio Branco, Moinhos de Vento, Floresta até chegar ao 4º Distrito.

