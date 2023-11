Mundo Brasil espera definição de critérios de Israel e Egito para preparar nova lista de repatriados da Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A saída de estrangeiros da Faixa de Gaza ocorre pela cidade de Rafah, na fronteira com o Egito Foto: ONU/Eskinder Debebe A saída de estrangeiros da Faixa de Gaza ocorre pela cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. (Foto: ONU/Eskinder Debebe) Foto: ONU/Eskinder Debebe

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal espera a definição de critérios a serem estabelecidos por Israel e pelo Egito para elaborar uma nova lista de brasileiros e parentes que querem deixar a Faixa de Gaza.

No início desta semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu que as embaixadas do Brasil nos dois países e na Palestina colham informações a respeito de quais serão as exigências para a saída de cidadãos da região.

Atualmente, a preocupação do Itamaraty é com o grau de parentesco a ser aceito em uma nova relação. Há dúvidas, por exemplo, se parentes de segundo grau dos brasileiros serão autorizados a deixar Gaza. Mais de 60 pessoas já demonstraram interesse em serem repatriadas para o Brasil.

Na tarde de quinta-feira (16), Lula conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, na conversa, que durou 40 minutos, o presidente brasileiro “agradeceu o apoio israelense para a repatriação dos 32 cidadãos brasileiros da Faixa de Gaza e informou que está em preparação uma nova lista de brasileiros e seus parentes palestinos”.

De acordo com a nota, Herzog disse que “serão feitos todos os esforços para que esses cidadãos possam sair de Gaza com a devida rapidez”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/brasil-espera-definicao-de-criterios-de-israel-e-egito-para-preparar-nova-lista-de-repatriados-da-faixa-de-gaza/

Brasil espera definição de critérios de Israel e Egito para preparar nova lista de repatriados da Faixa de Gaza

2023-11-17