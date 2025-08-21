Esporte Brasil estreia contra a Grécia no Mundial de Vôlei Feminino

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Brasil segue em busca do título inédito na competição Foto: Divulgação/Volleyballworld Brasil segue em busca do título inédito na competição. (Foto: Divulgação/Volleyballworld) Foto: Divulgação/Volleyballworld

A Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia sua caminhada rumo ao título inédito do Campeonato Mundial nesta sexta-feira (22), às 9h30 (horário de Brasília), enfrentando a Grécia em Chiang Mai, na Tailândia. O confronto marca a estreia do Brasil no Grupo C, que também conta com França e Porto Rico.

Sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, a equipe chega embalada após conquistar o vice-campeonato na Liga das Nações, perdendo a final para a Itália. As brasileiras buscam superar o histórico de quatro vice-campeonatos no Mundial (1994, 2006, 2010 e 2022) e conquistar o tão sonhado ouro.

Curiosamente, esta será a primeira vez que Brasil e Grécia se enfrentam em uma competição oficial. A equipe grega, menos tradicional no cenário internacional, aparece como uma incógnita para as brasileiras, que têm se preparado intensamente para o desafio.

A oposta Rosamaria apontou que o foco inicial da equipe é evoluir ao longo da primeira fase da competição.

“Acho que nosso grande foco nessa primeira fase é evoluir. Continuar evoluindo, que é o que a gente precisa. É um campeonato muito forte e já começando com um jogo super importante contra a equipe da Grécia”, iniciou.

“Acho que faz algum tempo que a gente não joga contra a equipe delas. A gente vem estudando bastante para poder exercer, já nesse primeiro jogo de estreia, que a gente sabe que envolve é bastante coisa, um pouco de ansiedade, esse começo de um campeonato… entender como é que as coisas vão funcionar, mas nós estamos treinando super bem”, finalizou Rosamaria.

Já a capitã da equipe, Gabi, apontou que “chegou o grande momento” e classificou o duelo como “tenso”. Adiante, a ponteira também elogiou as adversárias de estreia da competição, mas destacou a falta de conhecimento brasileiro da equipe grega.

“Chegou o grande momento, a nossa estreia no Mundial. Sempre um jogo mais tenso, um jogo de muita ansiedade, então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente, como a gente vai entrar na nossa atitude, nossa agressividade”, começou.

“O time da Grécia evoluiu muito nos últimos anos, a gente não tem tanto conhecimento do time, porque nunca jogamos contra elas nos últimos anos, né”, disse Gabi.

Elenco convocado

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

Próximos jogos do Brasil na fase de grupos

– 24/08 – Brasil x França

– 26/08 – Brasil x Porto Rico

Caso avance às oitavas de final da competição, o Brasil voltará às quadras no dia 31 de agosto (domingo) para enfrentar uma equipe oriunda do grupo F. China, República Dominicana, Colômbia e México podem ser adversários da equipe brasileira na fase.

