Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Independiente e Universidad de Chile disputavam, na Argentina, a partida de volta das oitavas de final da competição Foto: Reprodução Independiente e Universidad de Chile disputavam, na Argentina, a partida de volta das oitavas de final da competição. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O que deveria ser uma noite de futebol pela Copa Sul-Americana terminou em caos, violência e prisões. A partida entre Independiente e a Universidad de Chile, válida pelas oitavas de final do torneio, foi cancelada pela Conmebol após uma briga generalizada entre torcedores no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, Argentina.

As equipes haviam recém voltado do intervalo, com o placar de 1 a 1, quando a confusão começou. O resultado dava a classificação aos chilenos, que já tinham vencido por 1 a 0 na ida.

Torcedores da Universidad de Chile localizados no setor Platea Norte Alta – logo acima do setor Popular Norte Baja, de parte da torcida do Independiente – atearam fogo em objetos e arremessaram cadeiras em direção aos argentinos no intervalo. Não havia nenhuma grade para distanciar mandantes e visitantes.

A arbitragem deu início ao segundo tempo, mas a etapa final durou somente dois minutos. A insegurança na arquibancada impediu a continuação do jogo. Alguns torcedores argentinos chegaram a pular para o campo, em busca de segurança. Relatos também indicam que pedras e barras de ferro foram atiradas pelos chilenos sobre a torcida adversária.

Depois da interrupção, a situação se agravou. A maior parte dos torcedores chilenos deixou o estádio, mas um grupo de ao menos 20 pessoas continuou no setor visitante. Foi aí que integrantes das “barras bravas” do Independiente conseguiram entrar na Norte Alta.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que cerca de 100 torcedores do Independiente agrediram os chilenos com pedaços de ferro nas mãos e obrigaram alguns a tirar a roupa. Os relatos, segundo uma entrevista do embaixador chileno à Rádio ADN, são de mais de 90 detidos.

“Há 97 pessoas presas, incluindo três mulheres e cinco menores. Eles estão verificando cuidadosamente os nomes e aguardando o trabalho do promotor que está investigando o que aconteceu no estádio”, disse José Antonio Viera-Gallo, embaixador chileno.

Além dos relatos levantados pelo embaixador, a Universidad de Chile também informou os números da tragédia. Segundo o clube, 19 torcedores ficaram feridos com a confusão no estádio – a gravidade é variada. A polícia interveio, mas a situação fugiu do controle.

A Conmebol emitiu comunicado oficial informando que não havia condições de segurança para continuar a partida. A entidade destacou que o jogo foi cancelado — e não apenas suspenso — e que ambos os clubes foram eliminados da competição. A decisão foi tomada com base nos regulamentos disciplinares e na gravidade dos acontecimentos.

De acordo com o Regulamento de Segurança da Conmebol, o clube anfitrião da partida é responsável por formar uma Equipe de Gestão para Segurança (EGS).

A rede TyC Sports informou que 659 policiais estavam de serviço na partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Eles estavam fora da arquibancada, local que deveria ser guardado pelos 150 seguranças privados contratados pelo Independiente. A paralisação durou mais de uma hora, até a Conmebol decidir suspender a partida.

O artigo 14 do Código Disciplinar de 2023 da Conmebol prevê sanções disciplinares aos clubes em “casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos seus adeptos”. Entre elas, está a possibilidade de desclassificação da competição.

