Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025
Grêmio encerrou a preparação com treino tático e bola paradaFoto: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio está pronto para encarar o Ceará neste sábado (23), às 21 horas, na Arena, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Mano Menezes, o elenco realizou na manhã desta quinta-feira o penúltimo treino antes do confronto, em uma atividade marcada por sol forte e céu azul no CT Luiz Carvalho.
A sessão começou com exercícios físicos voltados para controle de bola, passes e alongamento. Em seguida, o grupo foi dividido: enquanto uma parte trabalhava potência muscular, a outra realizava confrontos de um contra um em espaço reduzido com mini-arcos.
Na segunda etapa, Mano Menezes comandou um treino tático ofensivo com a provável equipe titular, focando em posicionamento e movimentação. A atividade terminou com um coletivo em campo inteiro e ensaios de jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas.
Para o duelo contra o alvinegro, o Tricolor terá dois desfalques importantes: Dodi e Carlos Vinícius, ambos expulsos na vitória sobre o Atlético-MG no último domingo