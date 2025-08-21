Economia Imposto de Renda 2025: consulta ao quarto lote de restituição começa nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, 1.884.035 contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de R$ 2,9 bilhões Foto: Joédson Alves/Agência Brasil (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Federal abre a consulta ao 4º lote de restituição nesta sexta-feira (22). As informações foram divulgadas pela Receita Federal.

Ao todo, 1.884.035 contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de R$ 2,9 bilhões. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores, e os pagamentos serão feitos a partir de 29 de agosto.

Do total, aproximadamente R$ 454,6 mil serão destinados aos contribuintes prioritários. São eles:

13.515 idosos acima de 80 anos

72.434 contribuintes entre 60 e 79 anos

7.821 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave

22.841 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

312.915 contribuintes receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição via PIX.

Por fim, foram contempladas ainda 1.454.509 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Os pagamentos das restituições do IRPF 2025 serão feitos em cinco lotes, segundo informações da Receita. O prazo para entrega das declarações começou em 17 de março.

Como fazer a consulta?

Assim que a consulta estiver disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

A Receita Federal disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Em nota oficial, o Fisco afirma que “assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte”. Assim, vale destacar que as rotinas de segurança da Receita impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.

“Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade”, afirma a nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/imposto-de-renda-2025-consulta-ao-quarto-lote-de-restituicao-comeca-nesta-sexta-feira/

Imposto de Renda 2025: consulta ao quarto lote de restituição começa nesta sexta-feira

2025-08-21