Grêmio Novo reforço do Grêmio, Marcos Rocha revela mágoa na saída do Palmeiras: “Me senti deslocado”

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Recém-chegado ao Grêmio, Marcos Rocha afirmou estar em plena forma física Foto: Lucas Uebel/Grêmio Recém-chegado ao Grêmio, Marcos Rocha afirmou estar em plena forma física: “Estou apto a atuar durante os 90 minutos.” (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O lateral-direito Marcos Rocha foi oficialmente apresentado como novo reforço do Grêmio nesta quinta-feira (21) e não poupou sinceridade ao comentar os bastidores de sua saída do Palmeiras. Em coletiva de imprensa, o jogador revelou que já percebia o fim de seu ciclo no clube paulista e que se sentia cada vez mais excluído do projeto.

“Já entendia o processo, me senti deslocado. Já sabia que não era importante para o Palmeiras em determinados momentos”, afirmou Rocha.

Segundo o atleta, a decisão de deixar o Verdão foi tomada em conjunto com seu empresário, após perceber que não havia mais espaço para ele no elenco. Rocha chegou a pedir para não viajar com a delegação para o jogo contra o Universitario-PER pela Libertadores, com o objetivo de acelerar sua saída.

Agora no Grêmio, o lateral se diz pronto para estrear e afirmou estar em plenas condições físicas: “Estou apto a jogar os 90 minutos. Está tudo ok e liberado, treinando com a equipe principal. Agora é uma decisão do Mano (Menezes) sobre como ele quer jogar.”

A estreia de Marcos Rocha está prevista para o próximo sábado (23), contra o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma carreira vitoriosa, o jogador chega ao Tricolor Gaúcho trazendo na bagagem três títulos da Copa Libertadores, três do Campeonato Brasileiro e duas Copas do Brasil. Revelado pelo Atlético-MG, Rocha defendeu o Palmeiras desde 2018 e disputou 17 partidas na atual temporada antes de sua saída.

2025-08-21