Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Novo reforço do Grêmio, Marcos Rocha revela mágoa na saída do Palmeiras: “Me senti deslocado”

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Recém-chegado ao Grêmio, Marcos Rocha afirmou estar em plena forma física

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Recém-chegado ao Grêmio, Marcos Rocha afirmou estar em plena forma física: “Estou apto a atuar durante os 90 minutos.” (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O lateral-direito Marcos Rocha foi oficialmente apresentado como novo reforço do Grêmio nesta quinta-feira (21) e não poupou sinceridade ao comentar os bastidores de sua saída do Palmeiras. Em coletiva de imprensa, o jogador revelou que já percebia o fim de seu ciclo no clube paulista e que se sentia cada vez mais excluído do projeto.

“Já entendia o processo, me senti deslocado. Já sabia que não era importante para o Palmeiras em determinados momentos”, afirmou Rocha.

Segundo o atleta, a decisão de deixar o Verdão foi tomada em conjunto com seu empresário, após perceber que não havia mais espaço para ele no elenco. Rocha chegou a pedir para não viajar com a delegação para o jogo contra o Universitario-PER pela Libertadores, com o objetivo de acelerar sua saída.

Agora no Grêmio, o lateral se diz pronto para estrear e afirmou estar em plenas condições físicas: “Estou apto a jogar os 90 minutos. Está tudo ok e liberado, treinando com a equipe principal. Agora é uma decisão do Mano (Menezes) sobre como ele quer jogar.”

A estreia de Marcos Rocha está prevista para o próximo sábado (23), contra o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma carreira vitoriosa, o jogador chega ao Tricolor Gaúcho trazendo na bagagem três títulos da Copa Libertadores, três do Campeonato Brasileiro e duas Copas do Brasil. Revelado pelo Atlético-MG, Rocha defendeu o Palmeiras desde 2018 e disputou 17 partidas na atual temporada antes de sua saída.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Manutenção pode afetar abastecimento de água em dois bairros de Porto Alegre nesta sexta-feira
https://www.osul.com.br/novo-reforco-do-gremio-marcos-rocha-revela-magoa-na-saida-do-palmeiras-me-senti-deslocado/ Novo reforço do Grêmio, Marcos Rocha revela mágoa na saída do Palmeiras: “Me senti deslocado” 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Manutenção pode afetar abastecimento de água em dois bairros de Porto Alegre nesta sexta-feira
Rio Grande do Sul Confiança do empresário industrial do Rio Grande do Sul cai e pessimismo é o maior desde a pandemia
Mundo Presidente da Rússia só aceita o fim da guerra contra a Ucrânia se incorporar Donbass
Porto Alegre Prefeitura mobiliza equipes após alerta de chuva intensa para Porto Alegre
Porto Alegre Sancionadas leis para saúde mental, eventos e esportes eletrônicos em Porto Alegre
Brasil COP30: Governo federal quer enfatizar Belém, no Pará, como sede para não afugentar delegações
Porto Alegre Unidades de saúde estarão abertas no fim de semana em Porto Alegre pela Operação Inverno
Política Polícia Federal deixa cela pronta para eventual prisão de Bolsonaro
Inter 13 eliminações depois, o Inter de Alessandro Barcellos segue sem reação
Inter Roger Machado ainda está à frente do Inter, mas o relógio já começou a contar
Pode te interessar

Grêmio Grêmio tem desfalques importantes para encarar o Ceará na Arena pelo Brasileirão

Grêmio Camila Arrieta é oficialmente apresentada como reforço das Gurias Gremistas

Grêmio Grêmio intensifica a preparação para o duelo contra o Ceará na Arena pelo Brasileirão

Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha