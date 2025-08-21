Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Porto Alegre Manutenção pode afetar abastecimento de água em dois bairros de Porto Alegre nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

A manutenção terá início às 4h e pode afetar o abastecimento dos bairros Ipanema e Espírito Santo, na Zona Sul da Capital

Foto: Agência Brasil/EBC
(Foto: Agência Brasil/EBC)

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) programou para esta sexta-feira (22), a manutenção de um registro de água nas imediações da avenida Tramandaí, em Porto Alegre. A manutenção terá início às 4h e pode afetar o abastecimento dos bairros Ipanema e Espírito Santo, na Zona Sul da Capital.

O equipamento, que opera de forma interligada a uma adutora de 315mm de diâmetro, será substituído. A previsão é que o serviço seja concluído no início da noite, possibilitando o restabelecimento dos serviços até a madrugada do sábado, 23. O retorno será gradual, levando mais tempo nas áreas distantes do sistema.

Orientações

Após paradas mais longas, a água pode apresentar alterações de cor e gosto. O fenômeno ocorre em razão do arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Em caso de demora na normalização, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar por meio da opção 2 do Sistema 156.

Outras informações do Dmae:

– Sistema 156, opção 2
– Aplicativo: 156+POA
– Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat
Atendimento comercial: WhatsApp (51) 3289-9156

Confiança do empresário industrial do Rio Grande do Sul cai e pessimismo é o maior desde a pandemia
