Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025
A manutenção terá início às 4h e pode afetar o abastecimento dos bairros Ipanema e Espírito Santo, na Zona Sul da CapitalFoto: Agência Brasil/EBC
O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) programou para esta sexta-feira (22), a manutenção de um registro de água nas imediações da avenida Tramandaí, em Porto Alegre. A manutenção terá início às 4h e pode afetar o abastecimento dos bairros Ipanema e Espírito Santo, na Zona Sul da Capital.
O equipamento, que opera de forma interligada a uma adutora de 315mm de diâmetro, será substituído. A previsão é que o serviço seja concluído no início da noite, possibilitando o restabelecimento dos serviços até a madrugada do sábado, 23. O retorno será gradual, levando mais tempo nas áreas distantes do sistema.
Orientações
Após paradas mais longas, a água pode apresentar alterações de cor e gosto. O fenômeno ocorre em razão do arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Em caso de demora na normalização, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar por meio da opção 2 do Sistema 156.
Outras informações do Dmae:
– Sistema 156, opção 2
– Aplicativo: 156+POA
– Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat
Atendimento comercial: WhatsApp (51) 3289-9156