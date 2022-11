Esporte Brasil estreia na Copa do Mundo 2022 contra a Sérvia

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Competição em Doha marca segundo Mundial do técnico Tite à frente do Brasil Foto: Lucas Figueredo/CBF Competição em Doha marca segundo Mundial do técnico Tite à frente do Brasil (Foto: Lucas Figueredo/CBF Foto: Lucas Figueredo/CBF

Está chegando a hora! A Copa do Mundo do Catar 2022 para a Seleção Brasileira começa nesta quarta-feira (24), a partir das 16hrs, no Lusail Stadium, contra a Sérvia, em Doha. O Brasil é o único país com cinco conquistas, e o elenco brasileiro vai em busca da tão sonhado hexacampeonato.

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, no cargo desde e 2016, vai comandar a Seleção pela segunda Copa consecutiva. Diferente do último mundial, porém, desta vez o técnico conseguiu fazer todo o ciclo até o mundial. Em entrevista antes da partida, Tite comparou os dois momentos e disse que está mais preparado do que há quatro anos.

O treinador gaúcho tem números positivos em seus seis anos no comando da seleção : 76 jogos, 58 vitórias, 13 empates e apenas 5 derrotas.

Grupo G

A primeira rodada do grupo G da Copa do Mundo já começou. Na manhã desta quinta-feira (horário brasileiro) a Suíça venceu Camarões por 1 a 0. Quem vencer o jogo entre Brasil e Sérvia empatará em pontos com o time suíço na liderança da chave. Em caso de empate, os suíços serão líderes isolados. Todas as equipes voltam a jogar na segunda-feira (28) em Camarões x Sérvia (07h) e Brasil x Suíça (13h).

Seleção Brasileira

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Técnico: Tite

Seleção da Sérvia

Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj (Lucic), Sergej Milinkovic-Savic, Miadenovic (Kostic); Tadic; Mitrovic, Vlahovic.

Técnico: Dragan Stojković

Arbitragem

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistente 1: Mohammadreza Mansouri (Irã)

Assistente 2: Mohammadreza Abolfazli (Irã)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

