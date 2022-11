Rio Grande do Sul Simulado de evacuação do prédio do Tribunal de Justiça do Estado será realizado nesta sexta

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

O objetivo é preparar os ocupantes dos dois prédios para uma saída segura e rápida em caso de um eventual incêndio. Foto: Divulgação/TJRS O objetivo é preparar os ocupantes dos dois prédios para uma saída segura e rápida em caso de um eventual incêndio. (Foto: Divulgação/TJRS) Foto: Divulgação/TJRS

Um simulado de evacuação do prédio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), localizado na avenida Borges de Medeiros, nº 1.565, e do Edifício Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr. (prédio Anexo ao TJ-RS) será realizado nesta sexta-feira (25), a partir das 17h30min. O objetivo é preparar os ocupantes dos dois prédios para uma saída segura e rápida em caso de um eventual incêndio.

O simulado ocorrerá em duas etapas. Na primeira, o alarme de incêndio será acionado somente para os brigadistas que deverão se dirigir ao “Ponto de Encontro” em cada um dos andares. Já na segunda, o acionamento do sinal representará a evacuação total do prédio, e somente será finalizado após a saída de todos os presentes.

