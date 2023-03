Política Brasil vai voltar a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

O presidente Lula determinou que o Itamaraty passe a exigir novamente os vistos para cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão que resolvam visitar o país. A decisão do governo se dá com base no princípio da reciprocidade.

Levantamento do governo atual apontou que não houve aumento do fluxo de turistas de modo considerável desde que caiu a exigência de visto para esses quatro países.

Agora, o Itamaraty vai informar as embaixadas dos respectivos países de maneira formal. Ainda não há, portanto, uma estimativa de quando a medida passa a vigorar, na prática, nas fronteiras do país.

