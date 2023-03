Brasil Integrantes do MST invadem órgão estadual de regularização fundiária no Pará

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

A manifestação, segundo o MST, faz parte das ações organizadas na jornada de lutas do movimento, que ocorre em outros estados brasileiros

Integrantes do Movimento Sem Terra (MST) invadiram a sede do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), em Belém. O prédio foi ocupado na manhã de terça-feira (7) por cerca de 400 mulheres e homens, incluindo crianças, que se instalaram em salas e corredores, gritando palavras de ordem.

A manifestação, segundo o MST, faz parte das ações organizadas na jornada de lutas do movimento, que ocorre em outros estados brasileiros.

O grupo reivindica áreas do estado para assentamento e ainda cobram ações do órgão, pedindo audiência com diretoria do órgão de regularização fundiária.

Na terça-feira, os serviços no órgão foram paralisados, enquanto os militantes do movimento permaneciam no local. Um documento com pedidos de reforma agrária foi entregue a representante do órgão, e o prédio foi desocupado.

