Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

O próximo dia ço é o Dia Mundial do Rim. Em alusão à data e apoiando a campanha Proteja seus Rins – Faça exame de creatinina, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o Hospital Moinhos de Vento promoverá uma atividade de conscientização no Shopping Total nesta quinta-feira a partir das 10 horas.

A ação, que contará com presença da equipe do Serviço de Nefrologia do Hospital e dos alunos da Faculdade Moinhos, estará à disposição do público, fornecendo dicas para prevenção de doenças renais, quais são alguns dos sintomas e fatores de risco que devem ser observados.

Quem participar poderá aferir pressão, esclarecer dúvidas e receber orientações de cuidado e alternativas naturais relacionadas ao consumo do sal, uma vez que este em excesso é prejudicial para pessoas com problemas renais.

