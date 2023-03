Grêmio Visando ao Dia da Mulheres, Grêmio promove treino com futebol masculino e feminino simultaneamente

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

O presidente gremista reforçou, na roda de conversa, o objetivo atual da gestão, que é o de união entre as modalidades Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em homenagem ao dia das mulheres, o Grêmio promoveu uma ação diferente nesta quarta-feira (8), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O elenco das Gurias Gremistas treinou simultaneamente ao grupo masculino no Centro de Treinamentos.

Antes do começo das atividades, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e os técnicos Felipe Endres, do futebol feminino, e Renato Portaluppi se reuniram no centro de um dos campos para a ação.

O presidente do clube gaúcho aproveitou a ocasião para reforçar o objetivo da gestão, que é o de união entre as modalidades e a busca pela equidade nos processos e ambições, parabenizando também as jogadoras pelo Dia da Mulher.

