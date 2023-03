Inter Inter faz promoção pelo Dia da Mulher para torcedoras sócias

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Sócias não pagarão ingresso nas áreas livres Foto: Internacional Sócias não pagarão ingresso nas áreas livres (Foto: Internacional) Foto: Internacional

Para o Dia das Mulheres, o Inter promove uma ação para homenagear as torcedoras coloradas. A data é comemorada no dia 8 de março, nesta quarta-feira. Neste sábado (11), o clube enfrenta o Esportivo, no estádio Beira-Rio. E neste jogo, as sócias de qualquer modalidade não precisarão comprar ingresso para acompanhar a partida nas áreas livres, que são as áreas .

Para confirmar a presença na última partida do Gauchão, a associada deve realizar o cadastro no Mundo Colorado, uma plataforma do Inter. No momento que realizar a compra, não existirá custo e automaticamente terá a entrada no cartão de acesso.

O check in ao sócio foi aberto nessa segunda-feira (7). A partida com o Esportivo, válido pela última rodada da primeira fase do Gauchão, ocorrerá no sábado, às 16h30, no Beira-Rio. O Inter está em segundo lugar com 19 pontos. O time já assegurou classificação às semifinais.

