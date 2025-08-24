Esporte Brasil fica com a prata no Mundial de ginástica rítmica

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Essa é a segunda medalha conquistada pelo Brasil neste Mundial. Foto: Melogym/CBG Essa é a segunda medalha conquistada pelo Brasil neste Mundial. (Foto: Melogym/CBG) Foto: Melogym/CBG

O Brasil conquistou mais uma medalha de prata no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, neste domingo (24), último dia de competições na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O conjunto misto ficou na segunda colocação ao somar 28.550. A nota alta deu o tom das apresentações das sete seleções restantes e a Ucrânia, com 28.650, passou o Brasil, mesmo com erro na série. A China completou o pódio ao somar 28.350.

Essa é a segunda medalha conquistada pelo Brasil neste Mundial. No sábado, elas haviam conquistado a prata inédita na prova olímpica (soma das séries simples e mista). O vencedor foi o Japão. E o bronze ficou com a Espanha. O conjunto do Brasil é formado pelas ginastas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. A treinadora é Camila Ferezin.

Ao som de Evidências, famosa canção interpretada por Chitãozinho e Xororó, a apresentação brasileira foi celebrada com muita emoção e aplausos na Arena Carioca 1. Algumas ginastas chegaram a deixar o palco às lágrimas. Depois dos juízes anunciarem os 28.550, foi a vez do Japão se apresentar. As asiáticas anotaram apenas 27.350, deixando o Brasil na primeira colocação.

A China foi a terceira a se apresentar, seguida pela Polônia. Enquanto as europeias faziam sua apresentação, o time chinês pediu revisão de nota, querendo tirar o topo do Brasil. Mas, os recursos chineses foram indeferidos. Enquanto isso, as polonesas fecharam com 24.050.

A Hungria subiu ao palco com bolas de futebol e camisetas verde e amarelas em homenagem ao futebol brasileiro. Mas, sem grande expressão para ameaçar a nota brasileira: 26.250. A esta altura, faltavam apenas três apresentações: Ucrânia, Espanha e Israel.

As ucraniana teriam de fazer nota maior que 28.550 para tentar tirar o Brasil do pódio. Elas fizeram uma apresentação sólida, que rendeu um 28.650 seguido por lágrimas. O sorriso brasileiro apagou, mas o orgulho não diminuiu nem por um instante.

A Espanha subiu ao palco alternando entre uma música típica e bateria de escola de samba do País. A apresentação teve um nível artístico elevadíssimo, assim como as ucranianas, que passaram as brasileiras pela dificuldade de apresentação. A Espanha teve alguns descontos na execução e fecharam com 28.200, garantindo medalha pro Brasil.

Israel se apresentou por último, para decidir se as brasileiras ficariam com prata ou bronze. Porém, nesse meio tempo, a Espanha também entrou com recurso de revisão de notas. A Arena Carioca 1 ficou esperando ansiosamente pela decisão dos juízes em relação às duas notas restantes. As espanholas mantiveram o 28.200, enquanto Israel cravou 27.250.

Neste domingo, o Brasil também disputou a final da série simples, com cinco fitas, mas com muitos erros, o conjunto terminou em sexto lugar. O pódio foi formado pela China (ouro), Japão (prata) e Espanha (bronze).

Essa foi a primeira vez que o Mundial de GR foi disputado na América do Sul. No ano que vem, a sede será Berlim, na Alemanha.

O Brasil também teve suas duas ginastas do individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos, classificadas para a final geral. Bárbara Domingos terminou em nono, obtendo a melhor classificação da história para o país.

