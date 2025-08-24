Porto Alegre Sine de Porto Alegre disponibiliza 1.790 vagas de emprego nesta semana

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Destas, 41 são para pessoas com deficiência

O Sine de Porto Alegre tem 1.790 vagas de emprego disponíveis a partir desta segunda-feira (25). Destas, 41 são para pessoas com deficiência (PcD). O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, em cinco locais:

– Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano – 8h30 às 17h – Avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha

Subprefeituras – 9h às 12h e das 13h30 às 17h

– Nordeste – rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes;

– Cruzeiro – rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa;

– Restinga – rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga;

– Norte – rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.

Feirões

Até julho deste ano, os feirões promovidos pelo Sine Municipal disponibilizaram 6.161 vagas de emprego em diferentes comunidades de Porto Alegre, entre elas os bairros Mário Quintana, Restinga e Bom Jesus. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado formal de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na Restinga, onde a adesão foi uma das maiores, cerca de 700 pessoas buscaram atendimento em um único dia. As funções mais procuradas foram para serviços gerais, caixas de supermercado e repositores de estoque. Além das vagas, também foram oferecidos cursos gratuitos de capacitação, em parceria com instituições como o Senai-RS, com destaque para a área da construção civil.

“Combater a desigualdade passa, necessariamente, pela ampliação de oportunidades. Nosso compromisso é abrir caminhos para que mais pessoas possam acessar o mercado de trabalho e transformar suas realidades”, afirmou o secretário municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH), Juliano Passini.

A próxima edição do feirão está marcada para o próximo sábado, dia 30, das 9h às 14h, na Escola de Samba Filhos de Maria (rua Carol, 128), na Lomba do Pinheiro. Para participar, é necessário apresentar documento com foto e carteira de trabalho.

