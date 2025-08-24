Domingo, 24 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter perde peça importante para duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Tabata foi o autor do gol colorado na derrota por 2 a 1 para a Raposa.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Tabata foi o autor do gol colorado na derrota por 2 a 1 para a Raposa. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter não contará com a presença de um titular no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, às 20h30 (de Brasília) do domingo (31). O meia-atacante Bruno Tabata levou o terceiro cartão amarelo no duelo com o Cruzeiro, neste sábado (23), e está fora da partida contra o Leão da Pici no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Tabata foi o autor do gol colorado na derrota por 2 a 1 para a Raposa. Peça importante na reta final de 2024, o meia iniciou o ano com uma lesão na coxa esquerda e recentemente virou titular no esquema de Roger Machado.

Além dele, o atacante Rafael Borré, que entrou no segundo tempo, levou o cartão vermelho. Com a expulsão, o atacante colombiano também será desfalque do Inter contra o Fortaleza.

A derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, colocou mais pressão em Roger à frente do Inter. Apesar da diretoria ter demonstrado publicamente que apoia a continuidade do trabalho mesmo depois das quedas precoces nos mata-matas (Copa do Brasil e Libertadores), o momento do comandante no clube é o pior possível.

O que parecia ser um bom início de temporada com o título do Campeonato Gaúcho, se transformou em desconfiança e muita frustração. Queda de desempenho, jogo previsível, falta de variação tática e escolhas para lá de contestáveis são apenas alguns dos fatores que fizeram Roger ir do céu ao inferno no Inter.

Com o revés, o time gaúcho parou nos 24 pontos e não consegue emplacar no Campeonato Brasileiro. O Colorado está a 5 pontos da zona da Libertadores e a 6 da zona de rebaixamento.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Balbuena sofre fratura no tornozelo direito e só deve voltar na próxima temporada ao time do Grêmio
Sine de Porto Alegre disponibiliza 1.790 vagas de emprego nesta semana
https://www.osul.com.br/inter-perde-peca-importante-para-duelo-com-o-fortaleza-pelo-brasileirao/ Inter perde peça importante para duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão 2025-08-24
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Sobe para 42 o número de cidades com relatos de estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul
Política Ministro Flávio Dino manda a Polícia Federal investigar uso de R$ 694 milhões em emendas pix sem plano de trabalho
Brasil Morre Jaguar, cartunista e fundador de “O Pasquim”, aos 93 anos
Esporte Brasil fica com a prata no Mundial de ginástica rítmica
Porto Alegre Sine de Porto Alegre disponibiliza 1.790 vagas de emprego nesta semana
Grêmio Balbuena sofre fratura no tornozelo direito e só deve voltar na próxima temporada ao time do Grêmio
Esporte Governo da Arábia Saudita planeja cortar gastos no futebol e coloca time de Cristiano Ronaldo à venda
Mundo Rússia e Ucrânia trocam 146 prisioneiros de guerra de cada lado
Política Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos de reféns em casa durante assalto no Rio de Janeiro
Política Eduardo Bolsonaro organiza ida à Europa e articula ampliar pressão a Alexandre de Moraes com extrema-direita do continente
Pode te interessar

Inter No Mineirão, Inter perde de 2 a 1 para o Cruzeiro na 21ª rodada do Brasileirão

Inter No Mineirão, Inter encara neste sábado o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Inter Inter embarca para Belo Horizonte em busca de três pontos no Brasileirão

Inter Presidente do Inter cobra debate sobre fair play financeiro e expõe disparidade com o Flamengo