Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Tabata foi o autor do gol colorado na derrota por 2 a 1 para a Raposa. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Tabata foi o autor do gol colorado na derrota por 2 a 1 para a Raposa. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter não contará com a presença de um titular no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, às 20h30 (de Brasília) do domingo (31). O meia-atacante Bruno Tabata levou o terceiro cartão amarelo no duelo com o Cruzeiro, neste sábado (23), e está fora da partida contra o Leão da Pici no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Tabata foi o autor do gol colorado na derrota por 2 a 1 para a Raposa. Peça importante na reta final de 2024, o meia iniciou o ano com uma lesão na coxa esquerda e recentemente virou titular no esquema de Roger Machado.

Além dele, o atacante Rafael Borré, que entrou no segundo tempo, levou o cartão vermelho. Com a expulsão, o atacante colombiano também será desfalque do Inter contra o Fortaleza.

A derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, colocou mais pressão em Roger à frente do Inter. Apesar da diretoria ter demonstrado publicamente que apoia a continuidade do trabalho mesmo depois das quedas precoces nos mata-matas (Copa do Brasil e Libertadores), o momento do comandante no clube é o pior possível.

O que parecia ser um bom início de temporada com o título do Campeonato Gaúcho, se transformou em desconfiança e muita frustração. Queda de desempenho, jogo previsível, falta de variação tática e escolhas para lá de contestáveis são apenas alguns dos fatores que fizeram Roger ir do céu ao inferno no Inter.

Com o revés, o time gaúcho parou nos 24 pontos e não consegue emplacar no Campeonato Brasileiro. O Colorado está a 5 pontos da zona da Libertadores e a 6 da zona de rebaixamento.

