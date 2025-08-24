Grêmio Balbuena sofre fratura no tornozelo direito e só deve voltar na próxima temporada ao time do Grêmio

O defensor deixou o gramado no intervalo no empate em 0 a 0 do Grêmio diante do Ceará. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O defensor deixou o gramado no intervalo no empate em 0 a 0 do Grêmio diante do Ceará. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após um empate frustrante sem gols diante do Ceará em casa no sábado (23), o Grêmio tem outros motivos para lamentar. Em comunicado na madrugada deste domingo (24), o clube confirmou que o zagueiro Fábian Balbuena teve constatada uma fratura da fíbula no tornozelo direito.

O médico da seleção do Paraguai revelou a necessidade de cirurgia nos próximos dias, com retorno previsto para até quatro meses. Com isso, o zagueiro não deverá vestir mais a camisa Tricolor nesta temporada.

“O procedimento é cirúrgico. É uma lesão que habitualmente pensamos que pode requerer de três a quatro meses para voltar a treinar normalmente”, disse Osvaldo Insfran, chefe do departamento médico da seleção paraguaia, em entrevista à rádio Monumental de Assunção.

O Grêmio, em nota, não confirmou o tempo de recuperação do atleta que teve a infeliz coincidência de se machucar no mesmo dia em que completou 34 anos. O defensor deixou o gramado no intervalo no empate em 0 a 0 do Grêmio diante do Ceará após sofreu uma entorse no tornozelo durante o primeiro tempo do jogo. O paraguaio, reforço recente do Imortal, disputou apenas três partidas pelo clube desde que estreou, em 10 de agosto.

Veja o comunicado do Grêmio:

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o zagueiro Fábian Balbuena sofreu uma entorse no tornozelo durante o primeiro tempo do jogo contra o Ceará, precisando ser substituído. Após exames de imagem, foi constatada uma fratura da fíbula no tornozelo direito.

Nos próximos dias, o atleta seguirá com tratamento específico para esse tipo de lesão”.

Com o resultado adverso nesse sábado, os gaúchos não só voltaram a tropeçar depois da importante vitória diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, como também chegaram ao segundo jogo seguido sem vitória na Arena. Antes, o Imortal perdeu para o Sport, por 1 a 0.

Além disso, o Tricolor desperdiçou a chance de se afastar dos times mais abaixo na tabela, estacionando na tabela com 24 pontos.

